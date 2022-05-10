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Oğluna internetten tekerlekli sandalye almak isterken dolandırıldı

DHA

Oğluna internetten tekerlekli sandalye almak isterken dolandırıldı


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU´nun Altınordu ilçesinde yaşayan Bilge Lafcı (45), engelli oğluna internet üzerinden ikinci el eşya satışı yapılan site üzerinden akülü tekerlekli sandalye almak isterken dolandırıldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Lafcı, "Ben giden paraya üzülmüyorum. Biz zaten 30 yıldır bir acı yaşıyoruz. Engelli oğlum üzerinden böyle bir şey yaşamak çok ağrıma gitti" dedi.
İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi´nde zihinsel ve bedensel oğluyla yaşayan Bilge Lafcı, ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde gördüğü 2 bin lira değerindeki akülü tekerlekli sandalyeyi almak için ilan sahipleri S.A. ve A.A. ile soy ismini bilmediği H. ile iletişime geçti. Engelli aracını almak için taraflarla anlaşan Lafcı, kendisine verilen banka hesabına 2 bin lira yatırdı. Akülü tekerlekli sandalye, kendisine gönderileceği belirtilen tarihten bir hafta geçmesine rağmen teslim edilmedi. Satışı gerçekleştirdiği kişilerin telefonlarının kapalı olması ve kendilerine ulaşamaması üzerine Lafcı, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı´na `dolandırıcılık´ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Lafcı'nın şikayetçi olduğu 3 kişi hakkında soruşturma başlattı.
Bilge Lafcı, "Ben 30 Nisan´da ikinci el eşya satışı yapılan internet sitesinde oğlum için akülü tekerlekli sandalye bakıyordum. S.A. isimli şahsın ilana koymuş olduğu akülü sandalye ilanını gördüm. Şahısla görüşüp ürün hakkında bilgi aldım. Daha sonra bu şahıs bana babasına ait olduğunu söylediği telefon numarasını verdi. Verilen numarayı aradım. Arif A. isimli şahısla görüştüm. Şahıs akülü aracın 4 ay önce vefat eden annesine ait olduğunu, ürünün yeni olduğunu, kendisinin internetten anlamadığını bu nedenle Ordu´da yaşayan Sercan isimli oğlunun ilgilendiğini söyledi. Biz araba için 2 bin lirada anlaştık. Daha sonra oğlunu aradım ve bana İBAN verdi ve parayı buraya göndermemi söyledi. İki parça olarak 2 bin TL parayı Arif A. adına gönderdim. Arif A., kendisinin Mersin´de olduğunu, arabayı yük kamyonlarıyla göndereceğini söyledi ve bana göndereceği kamyonun şoförünün numarasını verdi. Şahısla görüştüm. Pazartesi günü akşam ürünün bana teslim edileceğini söyledi. Bunun üzerine 8 Mayıs´ta aradım ancak telefon kapalıydı. Arif A. isimli kişiyi arayarak şoförün telefonunun kapalı olduğunu söyledim. Pazartesi günü aramamı söyledi. Pazartesi günü tekrar şoförü aradım telefonuna ulaşamadım. Sonrasında yine Arif A.´yı aradım fakat onun da telefonu kapalıydı. Sercan isimli şahsı aradım, fakat o da beni engellediği için kendisine ulaşamadım. Daha sonra parayı yatırdığım bankayı aradım ancak bir sonuç elde edemedim. Bunun üzerine şahıslar hakkında şikâyetçi oldum" dedi.
`YAKINLARIM DOLANDIRIRSIN DEDİLER´
Ürünü almadan önce yakınlarının kendisini uyardığını da ifade eden Lafcı, "Yakınlarım ürünü alırken bana `dolandırılırsın´ dediler, dalga geçerek. Ben de gülerek 'neden dolandırsınlar' dedim. O sırada telefonla görüşüyordum. 'Bakın dolandırmıyorlarmış, araca vermişler' dedim. Ancak böyle bir olayla karşılaştım. Ben giden paraya üzülmüyorum. Biz zaten 30 yıldır bir acı yaşıyoruz. Engelli oğlum üzerinden böyle bir şey yaşamak çok ağrıma gitti. Herkes dikkatli olsun. Kimse internet üzerindeki kimseye güvenmesin" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-05-10 18:48:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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