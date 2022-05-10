Altınordu’ya dev yatırım Ordu büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde 101 milyon lira değerinde ulaşım yatırımı gerçekleştirdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ulaşım hamlesi, kentin kaderini değiştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Altınordu ilçesinde 2019 yılından bu yana 169 km yolu asfalt ile buluşturdu. İlçe merkezindeki kavşaklar günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeniden düzenlendi. İlçe genelinde 101 milyon lira değerinde ulaşım yatırımına imza atıldı

Türkiye'nin en zor coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da, asfalt seferberliği sürüyor. Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan kentte, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresi ve kaderini değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yollarında, standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.



169 km yol asfalt ile buluştu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde 2019 yılından bu yana yaptığı yol çalışmaları kapsamında 51 km emülsüyon kaplama ve 118 sıcak asfalt olmak üzere toplamda 169 km yolu konforlu bir yapıya dönüştürdü.



101 milyon liralık ulaşım yatırımı yapıldı

Altınordu ilçesinde gerçekleşen asfalt ve beton yol çalışmalarının yanı sıra 42 km yeni yol açma ve genişletme, 336 km stabilize yol yapım, 728 km reglaj, 454 km hendek temizliği, 36 bin 291 ton asfalt yama, 38 bin 575 metre yağmursuyu hattı, 16 bin 222 m taş duvar, 76 bin 830 m kaldırım ve 3 bin 891 metre menfez çalışması yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçe genelinde ulaşıma yapılan yatırımların bedeli ise 101 milyon lira olarak belirlendi.



Altınordu ilçe merkezindeki 10 kavşakta düzenleme yapıldı

Öte yandan Altınordu ilçe merkezinde trafiğe kalıcı çözümler üretmek için 10 kavşakta düzenleme çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda Mevlana, Sivas Yolu, Belediye, Rus Pazarı, Ata Sanayi, Dörtyol, Yenimahalle, Polatlı Şehitleri 80.Yıl, Organize Sanayi ve Fidangör kavşağında yeni ve günün ihtiyacına uygun olarak düzenlendi.

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