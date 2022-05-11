Annesi, akülü araç almak isterken dolandırılan engelli Bilkay´a güzel haber



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Tuncay Sonel, engelli oğlu Bilkay Demirer´e (31) internetten akülü tekerlekli sandalye almak istersen dolandırılan Bilge Lafcı´yı (45) ziyaret etti. Vali Sonel, engelli Bikay için ihtiyaç duyduğu akülü engelli aracının valilik imkanlarıyla alınarak, aileye teslim edileceğini söyledi.

Altınordu ilçesine Bahçelievler Mahallesi´nde zihinsel ve bedensel engeli oğlu Bilkay Demirer ile yaşayan Bilge Lafcı, ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde gördüğü 2 bin lira değerindeki akülü tekerlekli sandalyeyi almak için ilan sahipleri S.A. ve A.A. ile soyismini bilmediği H. ile iletişime geçti. Engelli aracını almak için taraflarla anlaşan Lafcı, kendisine verilen banka hesabına 2 bin lira yatırdı. Akülü tekerlekli sandalye, kendisine gönderileceği belirtilen tarihten bir hafta geçmesine rağmen teslim edilmedi. Satışı gerçekleştirdiği kişilerin telefonlarının kapalı olması ve kendilerine ulaşamaması üzerine Lafcı, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı´na `dolandırıcılık´ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Lafcı'nın şikayetçi olduğu 3 kişi hakkında soruşturma başlattı.

`AKÜLÜ ARACI BİZ ALACAĞIZ´

Soruşturma sürerken Ordu Valisi Tuncay Sonel de, Bilge Lafcı ile engelli Bilkay Demirer´i evinde ziyaret etti. Anne Lafcı´ya geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Sonel, devletin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdüren ailenin dolandırıcılıktan yaşadığı mağduriyetin giderildiğini ve ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Bilkan Demirer´in sağlık durumu hakkında anne Lafcı´dan bilgi alan Sonel, Bilkan´ın sokaklarda rahatça gezebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyduğu akülü engelli aracının da valilik imkanlarıyla alınarak, aileye teslim edileceğini ifade etti. Vali Sonel, "Siz hiç merak etmeyin, üzülmeyin. Bilkan evladımızın ihtiyacı olan sizin istediğiniz şekildeki akülü aracı biz alacağız. Ayrıca, gereken desteği sizlere vereceğiz. Her daim yanınızdayız. Engeli olan çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma isteğinize yardımcı olacağız. Siz, annesiniz. Anne olarak, engeli olan çocuğunuzla yaşam mücadelenize biz de gereken her türlü desteği vereceğiz" dedi.

`HIZIR GİBİ İMDADIMA YETİŞTİNİZ´

Ziyaret için duygulanan anne Bilge Laftcı da, "Allah razı olsun. Hızır gibi imdadıma yetiştiniz. Engeli olan oğluma akülü araç alabilmek için biriktirdiğim paramı dolandırıcılara kaptırmıştım. Bundan dolayı da büyük üzüntü içindeydim. Hem bu mağduriyetimi giderdiniz, hem de bizlerden desteğinizi esirgemediniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah ne muradınız varsa versin" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-05-11 13:31:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.