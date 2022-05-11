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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

İHA

Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde anaokulu öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Altınordu Belediyesi tarafından Durugöl Mahallesi’nde 5 bin 152 metrekarelik alan üzerinde oluşturulan trafik eğitim parkında, öğrenciler derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı bulacak. Bu ay içerisinde resmi açılışı planlanan trafik eğitim parkı, günlük hayatta karşılaşılan trafik ortamını yaşatırken, yay geçidi, temsili demiryolu geçidi, döner kavşak, tırmanma şeridi, tünel, trafik sinyalizasyon sistemi, uyarı ışıkları, 276 adet minimalize edilmiş trafik işaret levhaları ve trafik eğitim sistemleri gibi trafikte yer alan unsurları bulunduruyor. Temsili hastane, polis noktası ve yakıt istasyonunun da yer aldığı parkta şarjlı araç eğitim alanı da bulunuyor. Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, ‘Trafik Haftası’ dahilinde trafik eğitim parkında verilen eğitime katılarak, hem bilgi sahibi oldular, hem de çeşitli hediyeler ile ödüllendirildiler.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, çocukların hayatlarını kolaylaştırmak ve her alanda en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için çalıştıklarını belirterek, “Çocuklarımıza trafik kültürü ve bilincini eğlendirirken kazandıracak trafik eğitim parkımızda aynı zamanda anne ve babaları ile ailece hoşça vakit geçirecekleri bir alan ve ortam hazırladık. Trafik güvenliği için çocuklarımızın doğru alışkanlıklarla donanmış bilinçli sürücüler ve yayalar olarak yetişmesinde, çocuk trafik eğitim parkımızın çok etkili olacağına inanıyoruz. Yapımını tamamlamış olduğumuz trafik eğitim parkımızı, çok fonksiyonel hale getirdik. Bu eğitim merkezi, çocuklarımıza, öğrencilerimize, halkımıza güzel bir hizmet verecektir. Parkımızın hem çocuklarımız hem de aileleri ile birlikte ziyaretçilerimiz için alternatif yeni bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum” dedi.

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