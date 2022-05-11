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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dolandırılan engelli ailenin mağduriyeti giderildi

İHA

Dolandırılan engelli ailenin mağduriyeti giderildi

Ordu Valisi Tuncay Sonel Tuncay Sonel, engelli oğluna internetten akülü tekerlekli sandalye almak istersen dolandırılan Bilge Lafcı'yı ziyaret etti. Vali Sonel, engelli kişinin için ihtiyaç duyduğu akülü engelli aracının valilik imkanlarıyla alınarak, aileye teslim edileceğini söyledi.
Engeli olan 31 yaşındaki oğlu Bilkan Demirer’in (31) ihtiyacı olan akülü engelli aracı almak için biriktirdiği parasını dolandırıcılara kaptıran anne Bilge Lafcı’ya (45) 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Vali Tuncay Sonel, devletin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdüren ailenin dolandırıcılıktan yaşadığı mağduriyetin giderildiğini ve ihtiyaçlarının da karşılanacağını söyledi.
Engeli olan Bilkan Demirer’in sağlık durumu hakkında annesi Bilge Lafcı’dan bilgi alan Vali Sonel, Bilkan’ın sokaklarda rahatça gezebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyduğu akülü engelli aracının da valilik imkanlarıyla alınarak, aileye teslim edileceğini ifade etti. Aileye gereken desteğin verileceğini ifade eden Vali Sonel, “Siz hiç merak etmeyin, üzülmeyin. Bilkan evladımızın ihtiyacı olan sizin istediğiniz şekildeki akülü aracı biz alacağız. Ayrıca, gereken desteği sizlere vereceğiz. Her daim yanınızdayız” dedi.
Anne Bilge Lafcı’nın seyyar satış yeri konusunda kendisine yardımcı olunması isteğini de yerine getiren Vali Sonel, “Engeli olan çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma isteğinize yardımcı olacağız, siz annesiniz. Anne olarak, engeli olan çocuğunuzla yaşam mücadelenize biz de gereken her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.
Vali Tuncay Sonel’in yaptığı ziyaret ve verdiği destekten dolayı oldukça duygulanan anne Bilge Laftcı, “Allah razı olsun Sayın Valim sizlerden. Hızır gibi imdadıma yetiştiniz. Engeli olan oğluma akülü araç alabilmek için biriktirdiğim paramı dolandırıcılara kaptırmıştım. Bundan dolayı da büyük üzüntü içindeydim. Hem bu mağduriyetimi giderdiniz, hem de bizlerden desteğinizi esirgemediniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah ne muradınız varsa versin” diyerek, duygularını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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