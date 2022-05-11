Ordu’da silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde kaldırımda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda yürüyen Onur O., Tamtürk Sokak üzerinde yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre bir otomobilden 2 el ateş edilmesi sonucu ayaklarından yaralanan Onur O., çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çok sayıda polis ekiplerinin görev aldığı olayla ilgili Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayın yaşandığı bölgede ise polis ekipleri iki adet boş kovan tespit etti.



Kaçan şahıs bir müddet sonra teslim oldu

Olayı gerçekleştirdiği öğrenilen C.E.'nin bir süre sonra Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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