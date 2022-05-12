Ünye Kalesi turizme hazırlanıyor

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, tarihi Ünye Kalesi’nde devam eden çalışmaları değerlendirirken, yürüyüş platformu kurulmasıyla ilgili ihale sürecine gelindiğini açıkladı. Başkan Tavlı, Türkiye’de ilk olacak ilk ve tek olacak raylı sistemle dehliz ziyareti yapılması çalışmalarının tamamlandığında turizm noktasında önemli bir projenin kente kazandırılacağını söyledi.

Ünye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Ünye Kalesi’nde dehlizlerin temizlik çalışmaları tamamlanmıştı. Dehliz içerisine turistik ziyaret yapılması için hazırlanan ve onaylanan raylı sistem projesi ise devam ediyor. Tarihi Ünye Kalesi’nde raylı sistem kurulum çalışmaları sürerken, kale içerisinde yürüyüş platformu kurulmasıyla ilgili hazırlanan proje, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanarak Orman Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinler alındı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ordu İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nü temsilen Ordu Müze Müdürü Mustafa Kolağasıoğlu ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile kalenin yürüyüş platformu projesi, Ünye Belediyesi tarafından ihaleye çıkılacak.



“Türkiye’de ilk ve tek olacak raylı sistemle dehliz ziyaretinin yapılması çalışmaları devam ediyor”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yürüyüş platformu kurulumunun ihale aşamasına gelindiğini açıklayarak, kale için önemli bir adımın daha atıldığını belirtti. Başkan Tavlı, “Tarihi Ünye Kalesi’nin dehlizlerinin temizlenmesinin ardından Türkiye’de ilk ve tek olacak raylı sistemle dehliz ziyaretinin yapılması çalışmaları devam ediyor. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun da onayı ile ihalesi yapılan ve çalışmalara başlanılan projemizle birlikte Kale içerisinde dehlizin bulunduğu alana kadar olan güzergahta ise yürüyüş platformu yapılması gerekiyordu. Bununla ilgili Orman Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinler İl Kültür Müdürlüğümüz üzerinden Kültür Bakanlığımız bu izinleri almış durumda. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından ortak protokolle bunların belediyemize devri yapıldı. Biz de Ünye Belediyesi olarak onaylanan yürüyüş platformu projesinin ihalesine çıkacak konuma geldik. En kısa zamanda Yürüyüş Platformu’nun ihalesine çıkarak tamamlanacak çalışmaların ardından Ünye Kalesi’nin ziyarete açılmasını sağlamış olacağız. Kalemizin çok rahat bir şekilde ziyaret edilebilir hale gelmesini ve ilçemizin turizm destinasyonu noktasında ziyaret edilebilir bir hale gelmesiyle birlikte önemli bir çalışmayı da turizme kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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