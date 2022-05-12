Fatsa'da 18 proje görücüye çıktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan bilim fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Fatsa Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen bilim fuarının açılış programı gerçekleşti. Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin ve ilgililerin katıldığı açılış programı, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, öğrenciler işaret dili ile hazırladıkları gösteriyi sundu.

Okul Müdürü Fatih Kömür’ün açılış konuşmasını yaptığı programın açılışı gerçekleştirilirken, fuarda 54 öğrenci tarafından hazırlanan 5 araştırma, 7 inceleme ve 6 adet de tasarım olmak üzere toplam 18 adet proje sergilendi.

Projelerin bulunduğu stantları gezerek, projeleri inceleyen Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, öğrencilerden projenin amacı, hedefi ve faydaları hakkında bilgiler aldıktan sonra çalışmalarından dolay tebrik etti.

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