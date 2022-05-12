TFF 3. Lig Play-Off: Orduspor 1967: 1 - İçel İdmanyurdu: 0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig 3 Grup PlayOff mücadelesinde Orduspor 1967, sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü'nü 10 mağlup etti.



Stat: Yeni Ordu

Hakemler: Fatih Tokail xx, Tolga Atasoy xx, Uğur Başdaş xx

Orduspor 1967: Ali Alper xx, Ahmet Batuhan xx, Serhat xx, Ufuk xx, Hakan xxx (Muhammet Ömer dk. 82 ?), Adem xx, Eray xx (Bilal dk. 83 ?), Metin xx (Mehmet Mert dk. 80 ?), Ferdi xx (Oğuz dk. 80 ?), Cevatcan xx (Seçim Can dk. 78 xx), Kadir xx

İçel İdmanyurdu: Sertaç x, Gökcan x, Batuhan x (Furkan dk. 78 ?), Muhammed Raşit x (Murat Can dk. 59 x), Sabit Hakan x, Ömer x (Berkay dk. 78 ?), Erhan x, Nurettin x (Serhat dk. 45 x), Aslan x, Umut x (Ömer dk. 85 ?), Batuhan Berkay x

Gol: Hakan (dk. 54) (Orduspor 1967)

Sarı kartlar: Ferdi, Ahmet Batuhan (Orduspor 1967)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.