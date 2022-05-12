TFF 3. Lig Play-Off: Orduspor 1967: 1 - İçel İdmanyurdu: 0

TFF 3. Lig 3 Grup PlayOff mücadelesinde Orduspor 1967, sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü'nü 10 mağlup etti.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Fatih Tokail xx, Tolga Atasoy xx, Uğur Başdaş xx
Orduspor 1967: Ali Alper xx, Ahmet Batuhan xx, Serhat xx, Ufuk xx, Hakan xxx (Muhammet Ömer dk. 82 ?), Adem xx, Eray xx (Bilal dk. 83 ?), Metin xx (Mehmet Mert dk. 80 ?), Ferdi xx (Oğuz dk. 80 ?), Cevatcan xx (Seçim Can dk. 78 xx), Kadir xx
İçel İdmanyurdu: Sertaç x, Gökcan x, Batuhan x (Furkan dk. 78 ?), Muhammed Raşit x (Murat Can dk. 59 x), Sabit Hakan x, Ömer x (Berkay dk. 78 ?), Erhan x, Nurettin x (Serhat dk. 45 x), Aslan x, Umut x (Ömer dk. 85 ?), Batuhan Berkay x
Gol: Hakan (dk. 54) (Orduspor 1967)
Sarı kartlar: Ferdi, Ahmet Batuhan (Orduspor 1967)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.