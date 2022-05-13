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Yeni sezon fındık fiyatlarında 50 lira beklentisi Soydan: "Üreticiler yeni sezonda 50 TL taban fiyat bekliyor"

İHA

Yeni sezon fındık fiyatlarında 50 lira beklentisi Soydan: "Üreticiler yeni sezonda 50 TL taban fiyat bekliyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, geçen yıla oranla işçilik, gübre ve zirai ilaç fiyatlarındaki artışı göz önünde bulunduran fındık üreticilerinin yeni sezonda 50 TL taban fiyatı beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.
Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan ve Türkiye’de yıllık yaklaşık 200 bin ton fındık üretimi ile birinci sırada yer alan Ordu’da üreticilerin zararlılara karşı mücadeleleri sürüyor. Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyar dolar döviz girdisi sağlayan fındık Ordu’da serbest piyasada 3537 lira bandında satın alınırken, üreticilerin ise 2022 yılı sezonu için fiyat beklentilerinin 50 TL bandında olduğu belirtildi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin fındık ile mücadelede artan maliyetlere rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Soydan, “Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünlerin biri olan fındık ürününde artık hareketli günler başladı. Bu günlerde üreticilerimiz fındıkta külleme hastalığı ile ilgili mücadelede ve gübreleme ile ilgili mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilerimiz gerekli önlemlerini alıyorlar, önümüzdeki birkaç gün sonra da fındıkta ‘fındık kurdu’ ile mücadele de başlayacak. Aslında üreticilerimiz fındık harmana gelene kadar üreticilerimiz zor günler ve önemli çalışmalar bekliyor” dedi.

“Üreticilerimizin beklentisi 50 TL bandında”
“Son zamanlardaki gübre ve ilaçlardaki maliyetler ve işçilik maliyetleri ciddi oranda yükselmiş durumda” diyen Soydan şöyle devam etti:
“Bölgemizde de fındık üreticileri bu yüksek maliyetlere rağmen gerçekten halen daha bahçelerde kalmak ve ürünlerinin kaliteli ve verimli olması adına ellerinden gelenleri yapıyor. Şu anda serbest piyasaya bakıldığında 2021 yılının fındığının kilogram fiyatı fındık manavları tarafından 3537 TL bandında alınıyor. TMO almış olduğu fındığı da 41 lira bandında satışa sundu. Bu nedenle üreticilerimizin 2022 yılı fındık fiyatlarından beklentileri çok fazla. Maliyetlerin, enflasyonun ve doların karşısında fındık fiyatlarının iyi olacağının umudu içerisindeler. Bu nedenle bahçelerine özen gösteriyorlar, talep ve beklentileri de tüm bunlar dikkate alındığında, TMO’nun 4041 TL’ye 2021 yılının fındığını sattığının karşısında yaklaşık 4550 lira bandında taban fiyat bekliyorlar.”

“Üreticilerimiz maliyetlerinin karşılığını alırsa, gelecek sezonda daha iyi bakım yapacaklarıdır”
Fındığın bir ihracat ürünü anımsatan ve ülke ekonomisine yıllık 2 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağladığını kaydeden Soydan, “Olması da gerekir, fındığımız ihracat ürünü, yüzde 85’inin ihracatını yapıyoruz ve gerçekten ülkemizde de 2 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi var. O nedenle bu maliyet karşısında bu fiyatın verildiği takdirde fındıkta üreticilerimiz gelecek yılların bakımlarını daha iyi yapacaklar. Üreticilerimiz bahçelerine sahip çıkmaları adına kazanmaları lazım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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