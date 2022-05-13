Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu öğrencilerine, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet kemerinin önemi anlatmak amacı ile uygulamalı eğitim verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu arasında düzenlenen eğitim programı ile minik öğrencilere trafikte emniyet kemeri ve diğer kuralların önemi anlatıldı. 'Çocuklarımızdan mesaj var' sloganı ile verilen eğitimde çocuklar, trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Okul Müdürü Osman Gök, 'ağaç yaş iken eğilir' atasözünden yola çıkarak öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgileri uygulamalı olarak göstermeye çalıştıklarını belirterek, "Trafik hakkında bilgileri jandarma timlerimiz okulumuza gelerek, öğrencilerimize bizzat yerinde eğitim verdiler. Bugünkü trafikteki temamız uygulamalı olarak 'emniyet kemeri kalpleri birleştirir' oldu. Okulumuzda her ay farklı dallarda öğrencilerimiz sosyal faaliyetler olarak bilgilendirmeler yapıyoruz” dedi.

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