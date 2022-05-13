TFF 3. Lig Play-Off: 52 Orduspor FK: 1 - İskenderunspor: 1

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TFF 3. Lig 2. Grup PlayOff mücadelesinde 52 Orduspor FK, sahasında İskenderunspor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Yeni Ordu

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Azad İlhan xx, Özgür Fatih Kalaycı xx

52 Orduspor FK: Berat xx, Taner xx, Sinan xx, Emre xx, Sergen xx, Gökhan Erdöl xxx, Özgen xx, Mikail xx (Nebi dk. 83 ?), Gökhan Özer xx (Şükrü Kaan dk. 62 x), Rasimcan xx, Güney xx

İskenderunspor: Muhammet Can x, Recep x (Murat dk. 40 x), İsmail x, Emre x, Enes x (Abdurrahman dk. 69 x), Erdinç x, Ahmet x, Osman x (Ömer dk. 86 ?), Onur x, Metehan x, İrfan x

Goller: Gökhan Erdöl (dk. 18) (52 Orduspor FK), Emre (dk. 28) (İskenderunspor)

Sarı Kartlar: İrfan, İsmail (İskenderunspor), Özgen (52 Orduspor)

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