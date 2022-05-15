Yol kesme tartışmasında amcasını öldürdü

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Ünye ilçesinde yol kesme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Türker Çelik (40), amcası Halit Çelik´i (80) tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası kayıplara karışan yeğenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi Çakmak Mevkisinde meydana geldi. Türker Çelik ile amcası Halit Çelik, yol kesme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeli yeğen aracında bulunan av tüfeği ile amcasına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, Halit Çelik´i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Halit Çelik´in hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Çelik´in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi Morgu´na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan yeğen Türker Çelik´in yakalanması için jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2022-05-15 18:41:18



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