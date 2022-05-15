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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da üzerine kütük devrilen kadın hayatını kaybetti

İHA

Ordu'da üzerine kütük devrilen kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Kumru ilçesinde ormanlık alanda üzerinde kütük devrilen kadın hayatını kaybetti.
Olay, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fizme Mahallesi'nde ikamet eden Hüsne Alçın (66) oğlu ile birlikte ormanlık alana odun kesmek için gitti. Bu sırada ormanlık alanda yürüyen kadının üzerine kesilen odunlardan birisi yuvarlandı. Odunların altında kalan ve ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Alçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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