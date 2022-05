Ordu’da engellilerin askerlik heyecanı Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Ordu’da 30 engelli birey, bir günlük asker oldu

Ordu İl Jandarma Komutanlığı’nda engelli vatandaşlar için, ‘Engelliler Haftası’ etkinlikleri kapsamında ‘Temsili Askerlik Yemin Töreni’ düzenlendi. Törende 30 engelli birey yemin ederek, bir günlük asker oldu.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen etkinlikte 30 engelli vatandaş asker olmanın heyecanını yaşadı. Törende askeri kıyafetler giyerek eğitim alan engelliler, yemin töreninin ardından bir günlük temsili asker oldu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlenen programda yaptığı konuşmada 30 engelli bireyin yemin ederek asker olduklarını söyledi. Yılın belirli gün ve haftalarında değil, devletin her zaman engelli bireylerin yanında olduğunu kaydeden Vali Sonel, “Kahraman jandarmamız, polisimiz ve sahil güvenliğimiz ve askerlerimiz ile yurtiçinde ve yurtdışında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, İçişleri Bakanlığımız ile Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonunda teröristler ile mücadelede çok başarıla elde edilmiştir. Bu vesile ile bu toprakları vatan yapan ecdadımız, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gözlerini kırpmadan canlarını feda eden, renklerini beyaz ay yıldızlı rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza canlarını seve seve veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Programda İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz de bir konuşma yaparak, Anayasa’da vatan hizmetinin her Türk’ün hakkı ve ödevi olarak düzenlendiğini kaydetti. Askerlik mükellefiyetinin, asker ve millet kavramının, dünyadaki yegane örneğini teşkil eden ulusumuz için bir onur vesilesi olduğunu ifade eden İl Jandarma Komutanı Öksüz, "Askerlik görevini yerine getiren her birey, bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. 184 yıldır milletimizin hizmetinde olan Jandarma Genel Komutanlığı saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen vatandaşlarımız heyecan ve coşku ile asker elbiselerini giyerek, kahraman birer Mehmetçik olarak durmaktadırlar” diye konuştu.

Programda Kadir Çağlar isimli engelli birey de konuşma yaparak, mutluluğunu dile getirdi.

Yemin töreni yapılmasının ve konuşmaların tamamlanmasının ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve protokol tarafından askerlerin künye ve belgeleri takdim edildi.

