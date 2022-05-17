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Öğrencilerin hazırladığı 22 proje görücüye çıktı

İHA

Öğrencilerin hazırladığı 22 proje görücüye çıktı

Ordu’nun Ünye ilçesinde ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 22 projelik bilim fuarı açıldı.
Yeşilkent Şehit Mustafa Güler Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 22 projelik bilim fuarının açılışı gerçekleştirildi. Bilim fuarı nedeniyle bilime olan hayallerini çeşitli deneyler ve buluşlarla sergiye dönüştüren 48 öğrenci, düzenlenen fuarda icatlarını sergiledi.
Fuarın açılışında konuşan Yeşilkent Şehit Mustafa Güler Ortaokulu Müdürü Cabbar Çayır, “Fuarımızda 12 araştırma, 8 tasarım, 2 inceleme olmak üzere toplam 22 projemiz var. 22 projemizde 8 danışman öğretmenimiz ve 48 öğrencimiz yer aldı. Bilimsel anlamda yoğun bir çalışma göstererek hazırladığımız projelerimizi daha da ilerleterek büyük festivallere hazırlanmayı düşünüyoruz” dedi.
Fuar açılışı sonrası katılımcılar yapılan buluşları ve deneyleri inceleyerek sergiyi gezdi.

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