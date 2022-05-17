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Ordu’nun Kabadüz ilçesinde ilk ve orta öğretim okulları arasında trafik konulu bilgi yarışması yapıldı.

Kabadüz Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışmaya ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Kabadüz Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin çeşitli hediyeler verdi.

Kabadüz Kaymakamlığı Yasin Şahin, ilçede trafik haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anımsatarak dolu dolu geçen hafta kapsamında çocuklarımıza trafik bilincinin kazandırılması amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğe ayrıca Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Veli Türk, İlçe Emniyet Amiri Erkan Duru, Milli Eğitim Müdürü Hakan Uzunçakmak, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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