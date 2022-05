Altınordu'da iki mahalle daha beton yol konforuna kavuştu

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile kırsalda bulunan iki mahalle daha beton yol konforu ile buluşturuldu.

Kent merkezinde alt ve üstyapı çalışmalarını hızlandıran Altınordu Belediyesi, kırsal mahallelerde de yoğun bir çalışma yürütüyor. Kış mevsiminin ve aşırı kar yağışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için kırsal bölgelerde bir taraftan yol bakım onarım ve iyileştirme çalışması yürüten Altınordu Belediyesi, bir taraftan da beton yol programına devam ediyor. Yaz mevsimi dönemi ile birlikte sürekli olarak sürdürdüğü farklı alanlardaki çalışmalarına kırsalda mahallelerde de beton yol programı ile devam eden Altınordu Belediyesi, Bayadı ve Kovancı Mahallesi'nin toplam 5 sokağında beton yol çalışmalarını tamamladı.

Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatıyla kırsal mahalleler için başlatılan toplamda 50 kilometre beton yol programında bugüne kadar 33 mahalle, standardı yüksek güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunan beton yollara kavuşurken, son yapılan çalışma ile bu sayı 35’e yükseldi.

Bahar çalışma sezonunu çok iyi değerlendirmek istediklerini belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Altınordu Belediyesi olarak, bu çalışma sezonunda da programımız doğrultusunda kontak kapatmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hizmet ve eser belediyeciliği anlayışımızla şehrimizi ve hemşehrilerimizi hak ettikleri hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin gönülleri müsterih olsun, hizmetlerimiz her mahalleye, her sokağa, her köşeye ve her haneye ulaşıncaya kadar durmadan yorulmadan çalışacağız ve hep birlikte başaracağız” dedi.

Mahalle sakinleri ise yıllardır yaşadıkları yok sorununun çözüme kavuştuğunu belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.