Başkan’dan öğrencilere kitap kumbarası

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Ordu’da, 2029 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek kitap fuarı öncesi öğrencilere ‘Kitap Kumbarası’ dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2029 Mayıs tarihleri arasında Altınordu ilçesi Ordu Kültür Sanat Merkezi alanında düzenlenecek ve 110 yayınevi ile onlarca yazar, akademisyen, şairin kitaplarını imzalayacağı fuar öncesi kitap okumayı teşvik etmek ve harçlıklarını biriktirmelerini sağlamak amacıyla, ilçelerdeki öğrencilere ‘kitap kumbarası’ dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla gönderilen kitap kumbaraları ilçe milli eğitim müdürlükleri ve ilçe belediye başkanlıkları tarafından okullara dağıtılıyor. Aybastı Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, kitap kumbaralarının öğrencileri harçlıklarını biriktirerek kitap almalarını sağlamaya yönelik bir teşvik aracı olduğunu vurguladı.

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