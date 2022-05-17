Yol kesme tartışmasında amcasını öldüren yeğen tutuklandı (2)



'BANA TABANCAYLA ATEŞ ETTİ'

Ordu'da yol kesme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada amcası Halit Çelik'i (80) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Türker Çelik'in (40), savcılık ifadesinde, "Evime giden yol amcamın bahçesinin yanından geçiyordu. Amcam, bahçesine su kanalı açınca tartışma yaşadık. Bana, 'Ben yolu keserim' dedi. Ben de 'Sen kesersen ben açarım' dedim. Daha sonra yolu telle çevirdi. Teli açmak istediğimde bana fındık bahçesinden tabancayla ateş etti. Ben de kendisine ateş ettim" dedi.

Bu arada olay yerinde jandarma ekiplerince bulunan ve el yapımı olduğu değerlendirilen tabancanın da kriminal incelemeye gönderildiği bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

2022-05-17 18:43:50



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