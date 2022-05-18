Ordu’da işverenlere teşekkür belgesi

Ordu’da, ‘Sosyal Güvenlik Haftası’ etkinlikleri kapsamında 23 işveren firma yetkilisine teşekkür belgesi takdim edildi. Vali Tuncay Sonel, iş insanlarının Türkiye’de önemli işler yaptıklarını kaydetti.

Bu yıl 16’ncısı kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında Ordu’da en yüksek prim ödeyen, en yüksek istihdam sağlayan, en yüksek kadın ve engelli istihdamı sağlayan işverenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Ordu Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet binasında düzenlenen programda, 23 firma yetkilisine teşekkür belgeleri, Vali Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz tarafından takdim edildi.

Programda konuşan Vali Tuncay Sonel, Ordu’nun 19 ilçesiyle, valilik ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonu ile yurtiçindeki ve yurtdışındaki değerleri ile bir aile olduklarını söyledi. Vali Sonel, “Burada bir vatandaşımıza dahi işveren kim olursa olsun hepsi bizim başımızın tacıdır. Aramızda çok kıymetli, yüksek prim ödeyen, iş ve aş veren, kadın ve engelli istihdamında güzel işler yapan iş insanlarımız var. Yetim ve öksüzlere destek veren, şehit aileleri ve kahraman gazilerimize vermiş oldukları destekler ile yanımızda olan dostlarımız var, onlardan Allah razı olsun. Memleket sevdası çalışmakla olur, iş vereceksin, ekonomik yönden güçlü olacaksın; yöre ve ekonomi kalkınacak. Kahraman güvenlik güçlerimiz yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelede son yıllarda nasıl başarı ve destanlar yazdıysa, bizim de iş insanımız hakikaten güzel ve ciddi işler yaptılar” dedi.

Ordu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay ise yaptığı konuşmada, kayıt dışı istihdama göre kıyaslandığında Ordu ilinin Türkiye ortalamasının altında olduğunu ifade ederek, “Bununla da gurur duyuyoruz, işverenlerimiz ile gurur duyuyoruz. İlimizdeki istihdam verileri Türkiye ortalamasına göre kıyaslandığında çok iyi bir noktadayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş tarafından 23 firma yetkilisine teşekkür belgeleri takdim edildi, sonrasında ise toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.