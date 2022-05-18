Fatsalı öğrenciler anlayarak hızlı okuyacak

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Anla Hızlan Odaklan Başar' (AHOB) adlı yapay zeka projesi ile eğitimde başarı çıtasının yükseltilmesi hedefleniyor.

Fatsa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Fatsa Belediyesi, yeni neslin daha donanımlı olmasına yönelik geliştirdiği eğitim projelerine bir yenisini daha ekledi. Fatsa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile uygulamaya konulan yapay zeka projesinin, bilgilendirme ve tanıtım toplantısı Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda yapılan sunumların ardından konuşan Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, anlayarak hızlı okuma eğitim programının öğrencilerin sınav ve ders başarısına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, çocukların iyi bir eğitim almalarının en büyük arzularından olduğuna değinerek, "Bu hedefle 7 ve 11’inci sınıf olmak üzere yaklaşık 4 bin öğrencimizin ders ve sınav başarısını artıracak yapay zeka temelli dijital eğitim seti anlayarak hızlı okuma programını gençlerimizin hizmetine sunduk. Sınavlarda ve derslerde yüzde 80 üstünde bir başarıya ulaştıracak bu eğitim programı ile öğrencilerimizin dikkat eksikliği sona erecek, odaklanma sorunu ortadan kalkacak ve kitap okuma alışkanlığı kazanacaktır. Gençlerimizin eğitimine her dönemde destek verdik. Pandemi sürecinde de, gençlerimizi unutmadık. 7 sayıdan oluşan bilim, eğitim, teknoloji ve kültür dergisi olan toplam 56 bin adet 'Lisezone' dergimizi kapıkapı gençlerimize ulaştırdık. Gençlerimizin görevi derslerine çalışmak, bizim görevimiz de onları geleceğe taşımaktır. Sınav ve ders başarısını yükseltecek projemizin hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum ” dedi.

Konuşmaların ardından temsili olarak 8 öğrenciye yapay zeka temelli anlayarak hızlı okuma eğitim programının lisans sertifikaları verildi.

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