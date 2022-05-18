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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okuldan 12. kan bağışı kampanyası

İHA

Okuldan 12. kan bağışı kampanyası

Ordu’nun Ünye ilçesi Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idarecileri, öğretmeler ve öğrencileri tarafından 12. kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalması ve kan bağışının önemini vurgulamak amacıyla Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Türk Kızılayı Ünye Şubesi tarafından 12.’si düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun katılım gerçekleşti. Öğrencilerin aileleri, yakınları ve çevredekilerin destekleriyle organize edilen kampanyada bağışlanacak her kanın binlerce hayat kurtarmak ve ileride gençlerin kan bağışını bir davranış şekline dönüştürebilmesini sağlamak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan alanda bağış organizasyon gerçekleşti.

“Amacımız Türkiye rekoru kırmak”
Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulu olarak Ordu ve Türkiye genelinde kan bağışı rekoru kırmayı hedeflediklerini ifade eden Okul Müdürü Mehmet Yazıcı, “Kan üretimi yapılamayan tek kimyasal maddedir. Bunun bilincinde olan okulumuz yıllardır bu kampanyayı düzenleyerek Kızılay’a kan bağışı yapmaktadır. Bu yıl 12'ncisini düzenlemiş olduğumuz bu kampanyada bu zamana kadar 4 bin 65 ünite kan bağışı toplayarak Kızılay’a bağışlamış ve bu konudaki sosyal projeye katkı sunmuştur. İnşallah bu gün toplayacağımız kanla Ordu ve Türkiye rekorunu kırmak istiyoruz. İki yıl korona arası sonrası bu kampanyayı düzenledik. Hayırlı olsun diliyorum” dedi.

“İlçemiz kan bağışı konusunda üstün gayret gösteriyor”
Ünye genelinde okullararası yapılan kan bağışı konusunda bir mücadele verildiğine dikkat çeken Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, “Öncelikle Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bu anlamda kampanyaları için teşekkür ediyoruz. Kendileri zaten bu anlamda lider bir okulumuz. Malum korona sürecinden sonra kan stoklarımızda azalma olmuştu. Okulumuzda bu kapsamda güzel bir etkinlik düzenledi. Yoğun bir katılım var. Bizlerde gelerek kanımızı verdik. İnşallah birçok insanın tedavisinde kullanılır” diye konuştu.

“Önümüzdeki Eylül ayında bir protokol imzalayacağız”
Türk Kızılayı Ünye Şubesi Başkanı Halit Özdemir ise “Türkiye’nin gururu ve insanlığın umudu haline gelmiş Kızılay teşkilatımız bu gün gerçekten insanlığın hayrına vesile olacak çok büyük bir kampanyanın altına imzasını atıyor. İki yıllık pandemi sürecinden sonra gerçekten hepimizin ihtiyaç duyduğu kan stoklarımızda azalmalar olmuştu. Ama artık korona belasından kurtulduğumuz bu günlerden itibaren biz bu kampanyalara ağırlık vereceğiz. Ben bu vesileyle kampanyanın ana dinamiği olan kız meslek lisesinin bu işi koordine eden bütün öğretmenleri, müdürüne ve gönül vermiş bütün öğrencilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Kan bağışı programının gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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