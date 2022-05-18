Ordu’da 20 uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

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Ordu’da son bir hafta içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 33 kişi gözaltına alınırken 7 kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe amirliklerince 915 Mayıs 2022 tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde, ev ve eklentilerde yapılan aramalarda 403 gram uyuşturucu madde ve 27 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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