Ordu’da kacak cep telefonu ve elektronik ürünlere geçit yok

Ordu’da polisin yol uygulaması sırasında arama yapılan bir araçtan piyasa değeri 150 bin lira olan kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 150 bin lira olan 810 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ve elektronik ürün ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem yapıldı.

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