Yazı terlemeden geçirmek mümkün Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz: “Terleme botoksu terleme tedavisinde en pratik uygulamalardan biridir ve kişinin yaşam kalitesine nasıl katkılar sağlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazı terlemeden geçirmek mümkün Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz: “Terleme botoksu terleme tedavisinde en pratik uygulamalardan biridir ve kişinin yaşam kalitesine nasıl katkılar sağlar”

İHA

Yazı terlemeden geçirmek mümkün Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz: “Terleme botoksu terleme tedavisinde en pratik uygulamalardan biridir ve kişinin yaşam kalitesine nasıl katkılar sağlar”

Aşırı terlemenin sosyal ve iş hayatını olumsuz yönde etkileyen tıbbi ve sosyal bir problem olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Aşırı terlemesadece yaz aylarında değil her mevsimde yaşam kalitesini düşüren sosyal bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Her insan değişik ölçülerde terlemektedir ve tümü tedavi gerektirmemektedir. Ancak terleme kişinin psikolojini ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkiliyorsa, kıyafet seçimini belirliyorsa veya okuliş hayatını negatif yönde etkiliyorsa mutlaka tedavi edilmelidir” dedi.
Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, terleme botoksunun terleme tedavisinde en pratik uygulamalardan biri olduğunu ve kişinin yaşam kalitesine nasıl katkılar sağladığı hakkında bilgiler verdi.
Doç. Dr. Özlem Ekiz “Her insan değişik ölçülerde terlemektedir ve tedavi gerekmemektedir. Ancak terleme her koşulda ortaya çıkabiliyorsa, kişinin psikolojini ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkiliyorsa, kıyafet seçimini belirliyorsa veya okul/iş hayatını negatif yönde etkiliyorsa mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum haline gelmektedir” şeklinde konuştu.

Terleme problemi ortadan kalkıyor
Terleme botoksunun minimal risk içermesi, pratik, kolay uygulanabilir ve etkili oluşu ile günümüzde aşırı terleme tedavisi için en çok tercih edilen yöntemler arasında geldiğini söyleyen Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Günümüzdeterleme tedavisinde terleme botoksu, en pratik uygulamalardan biri olarak popüler hale gelmiştir. Terleme tedavisinde botoks enjekte edilerek terleyen bölgedeki ter bezlerine botoks içerisindeki klostridyum botulinum adlı bir bakterinin salgıladığı bir nörotoksin ile sinir uyarımları bloke edilmektedir. Bloke olan sinir uyarımları sebebiyle terleme problemi ortadan kaldırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

En sık uygulanan yer koltuk altı
Koltuk altı bölgesi, avuç içi ve ayak tabanı bölgesinin terleme botoksunun uygulanabildiği bölgeler olduğunu söyleyen Doç. Dr. Özlem Ekiz en sık kullanılan bölgenin koltuk altı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Özlem Ekiz şu bilgileri paylaştı:
“Koltuk altı bölgesi vücutta en sık aşırı terleme şikâyeti ile başvurulan alandır. Koltuk altı terlemesi herkeste görülür. Ama sorun, bu bölgenin aşırı terlemesine bağlı olarak kişinin günlük hayatını ve yaşam kalitesini bozmasıdır. Bu bölgelereterleme botoksuuygulamasıen basit tedavi yöntemidir. Koltuk altına terleme botoksu yapılmasıbasittir. Koltuk altları temizlenir. Terlenen alan çerçeve içine alınır. Gerekli olgularda iyotnişasta testi ile terleme alanı tam olarak tespit edilebilir. Daha sonra bu alan 2 cm aralar ile işaretlenir. Her bir bölgeye uygun dozlarda botoks uygulaması yapılır. Tekrarlanan dozlar etkinin devamlılığını sağlar” diye konuştu.

Avuç içi terlemesi iş hayatını olumsuz etkiliyor
Avuç içi terlemesinin kişinin yaşam kalitesini bozduğunu söyleyen Doç. Dr. Özlem Ekiz; “Avuç içi terlemesi, hastaların günlük işlerini yaparlarken, el sıkışırken, yazı yazarken veya sınav esnasında kâğıt ıslanacak kadar fazla miktarda avuç içi terlemesi olup, sosyal ve iş hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Avuç içine botoks uygulaması ile bu sorun ortadan kalkmaktadır” şeklinde konuştu.

Ayak kokusuna karşı etkili olabilir
Ayak tabanı terlemesinin aşırı terleme, ayakta koku ve kayganlık hissine neden olması ve bu durumun özellikle ayakkabısız ortamlarda, ev ziyaretlerinde kişiye çok sıkıntı oluşturduğunu dile getiren Doç. Dr. Özlem Ekiz, şu bilgileri paylaştı:
“Bu bölgelerin tedavisi de aynı koltuk altı terleme botoksu uygulamalarında olduğu gibidir. Uygulanan doz, uygulama şekli ve etkinlik süresi aynıdır.Avuç içi ve ayak bölgesindeki aşırı terlemenin önlenmesi, kişinin toplum içindeki çekincelerini ortadan kaldırır ve kendini daha rahat hissetmesine katkı sağlar. Avuç içi ve ayak tabanı uygulamalarında ise ağrıyı en az seviyeye düşürmek için lokal anestezik kremler ve soğuk uygulamaları yapılmaktadır.”

15 dakika içinde terleme son buluyor
Terleme için botoks tedavisine başlanmadan önce şikayetçi olunan bölgelerdeki aktif terleme alanlarını belirlemek için gerekli durumlarda iyotnişaşta testi yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Daha sonra bu alanlar dezenfekte edilerek çok ince uçlu iğneler yardımıyla deri altına botoks enjeksiyonu yapılmaktadır. İşlem süresi 1015 dakika kadar sürmektedir. İşlem sonrası hastalar hemen günlük hayatına geri dönebilmektedirler. Botoksun etkisi 35 gün içinde başlamakta, etkisi ortalama 78 ay devam etmektedir. Yine de unutulmamalıdır ki bu süreler kişiden kişiye değişmektedir” ifadelerini kullandı.

Hamile ve kanser hastalarına uygulanamaz
Terleme botoksunun kimlere yapılamayacağına da dikkat çeken Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Terleme botoksunun diğer botoks işlemlerinde olduğu gibi hamilelere, emziren annelere, cilt üzerinde enfeksiyonu olan hastalara, myasthenia gravis gibi nörolojik hastalıkları olan kişilere, kanser hastalarına ve ileri derecede kanama bozukluğu olan kişilere yapılmamaktadır. Sonuç olarak aşırı terleme problemi olan kişilerde botoks tedavisi pratik, etkili ve güvenilir bir yöntem olarak yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Kolay bir işlem olması her yerde yaptırılabilir düşüncesini beraberinde getirmemeli, konusunda uzman kişiler tarafından klinik veya hastane şartlarında yapılmalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yayla evi alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Yayla evi alevlere teslim oldu
Ordu’da minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Ordu’da minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
ODÜ’de Türk Halk Müziği konseri
YEREL HABERLER ODÜ’de Türk Halk Müziği konseri
Ünye’de manyetik kumda voleybol turnuvası
YEREL HABERLER Ünye’de manyetik kumda voleybol turnuvası
Ordu’da sağlıklı yaşam yürüyüşü
YEREL HABERLER Ordu’da sağlıklı yaşam yürüyüşü
Ordu’da araması olan şahıslar yakalanıyor
YEREL HABERLER Ordu’da araması olan şahıslar yakalanıyor
Ordu’da kacak cep telefonu ve elektronik ürünlere geçit yok
YEREL HABERLER Ordu’da kacak cep telefonu ve elektronik ürünlere ...
Ordu’da 20 uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
YEREL HABERLER Ordu’da 20 uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık semineri
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık semineri
Öğrencilerin ‘Vatan Marşı’ klipi gurur kaynakları oldu Ordu Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında çekilen Vatan Marşı klipi, profesyonelleri aratmadı
YEREL HABERLER Öğrencilerin ‘Vatan Marşı’ klipi gurur kaynakları ...
Okuldan 12. kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Okuldan 12. kan bağışı kampanyası
Fatsalı öğrenciler anlayarak hızlı okuyacak
YEREL HABERLER Fatsalı öğrenciler anlayarak hızlı okuyacak
Ordu’da işverenlere teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Ordu’da işverenlere teşekkür belgesi
Matematikçi Yazar Abdül Aziz Gürbüz PISA sonuçlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Matematikçi Yazar Abdül Aziz Gürbüz PISA sonuçlarını ...
2 bin rakımlı yaylada patatesler toprakla buluştu
YEREL HABERLER 2 bin rakımlı yaylada patatesler toprakla buluştu
İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti
Yol kesme tartışmasında amcasını öldüren yeğen tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Yol kesme tartışmasında amcasını öldüren yeğen ...
İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü
Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali Ordu’da Yapıldı
YEREL HABERLER Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali ...
Ordu’da tarım araçları denetlendi
YEREL HABERLER Ordu’da tarım araçları denetlendi
Ordu Ticaret Borsası’nın projesine DOKA desteği
YEREL HABERLER Ordu Ticaret Borsası’nın projesine DOKA desteği
Ordu’da uyuşturucuya izin yok
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucuya izin yok
Başkan’dan öğrencilere kitap kumbarası
YEREL HABERLER Başkan’dan öğrencilere kitap kumbarası
Fatsa’da eğitim ve bilim şenliği
YEREL HABERLER Fatsa’da eğitim ve bilim şenliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.