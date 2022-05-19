Amasya'nın yüksekleri karla beyaza büründü (2)

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ORDU'NUN YÜKSEKLERİ DE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Ordu'nun Akkuş ilçesinin bazı mahalle ve yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaze büründü. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanlara yağan karı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (DHA)AKKUŞ (Ordu), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Ordu

2022-05-19 12:55:43



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