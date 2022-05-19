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Amasya'nın yüksekleri karla beyaza büründü (2)

DHA

Amasya'nın yüksekleri karla beyaza büründü (2)


ORDU'NUN YÜKSEKLERİ DE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Ordu'nun Akkuş ilçesinin bazı mahalle ve yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaze büründü. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanlara yağan karı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (DHA)AKKUŞ (Ordu), (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Ordu
2022-05-19 12:55:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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