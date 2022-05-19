Ordu'da mayıs ortasında yağan kar şaşırttı

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaylalarda mayıs ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı şaşırttı.

Ordu genelinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimli yaylalarda yerini kara bıraktı. Kumru ilçesinin yaklaşık 2000 rakımlı Düzoba, Kurtalan, Akkancık ve Teknecük yaylalarında öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yeşil örtü beyaza büründü. Bir süre devam eden kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşerken, yaylada bulunan vatandaşlar bu anı cep telefonu ile kaydetti. Vatandaşlar, mayıs ayının sonlarına doğru etkili olan kar yağışı karşısında şaşırdıklarını belirttiler.

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