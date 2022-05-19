Ünye’de 19 Mayıs coşkusu

Ordu’nun Ünye ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103’ncü yıldönümü coşkuyla kutlandı.

İlçe genelinde lise, ortaöğretim çocukları başta olmak üzere 7'den 70'e bayrağını alan herkes sabahın erken saatlerinden itibaren kutlamaların yapıldığı Cumhuriyet Meydanı’nda yerini aldı. Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Havanın yağışlı olmasından dolayı ilçe kapalı spor salonunda devam eden programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Milletimizin tüm onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı 103’üncü yılında en samimi duygularımla kutlarım. Atalarımızın başlatmış olduğu bu kutlu yürüyüş, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Çanakkale’den ise büyük taarruza süre gelen bir destandır. Alparslan’dan Osman beye, Fatih’ten Mustafa Kemal Atatürk’e tarihte onurla direnen, dinini töresini koruyan şanlı bir ecdadın torunlarıyız. Anadolu’da bin yıldır canıyla ve kanıyla mücadele veren varlığını sürdüren tek millet Türk Milleti’dir. Bu topraklar tarihin en şerefli milletinin mirasıdır. Bu emanetlerimizle son nefesimize kadar muhafaza ederek gençlerimizle yarına taşıyacağız” dedi.

“Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde tarih sahnesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ‘ya istiklal ya ölüm’ ifadesiyle Türk Milleti kendi makûs tarihini tersine döndürmeyi başararak esaret altında kutsal vatan topraklarımızı ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir” diyen Genç, tüm gençlerin bayramını tebrik etti.

Programda gençler tarafından günün anlamına ilişkin şiirler okunurken, öğrencilerin yaptıkları jimnastik görüntüleri Ordu Valisi Tuncay Sonel tarafından tebrik edildi.

Programda, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında derece alan ve 1315 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bulgaristan’da yapılan Wushu Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi başarıyla temsil ederek şampiyon olan wushu sporcularının gösterileri ise ilgiyle izlendi. Wushu milli sporcularına ve Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz’e hediyelerini Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte takdim etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’ncü yıldönümü kutlama programı çeşitli etkinlikler ile devam ederek son buldu.

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