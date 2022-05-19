Fatsa'da 19 Mayıs kutlaması

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları hava muhalefeti nedeniyle 75. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Kutlama etkinliklerine Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdem Oğuz Özer, resmi daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Atatürk Meslek Teknik Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde resmi geçidin yapılmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek yaptı.

Program daha sonra sırasıyla Fatsa Gençlik Merkezi gönüllü genci Şükrü Can Çavlı’nin şiir okuması, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Şehit İbrahim Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Ordu yöresi halk oyunu gösterileri, Fatsa Gençlik Merkezi gönüllü genci Nisanur Atlı’nın "Bu Bayrak" ’adlı şiiri okuması, Fatsalı sporcular tarafından cimnastik ve judo gösterileri, Fatsa Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Beyzanur Akkiraz’ın, “Bu Gelen Bandırma Vapuru Vatan Rüzgârlarında Dalgalandı” adlı şiiri okuması, Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları tarafından tekvando gösterileri, Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kaan Eroğlu'nun "Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda" adlı şiiri okuması, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Almanca öğretmenleri Hamiyet Perçin yönetiminde Artvin Yöresine ait halk oyunları gösterisi, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Osman Nuri Emin'in Yıl 1919" adlı şiiri okuması, Fatsalı sporcular tarafından okçuluk gösterisi, Fatsa Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sudenaz Çukurlu’nun “Şu Sonsuz Koşu’’ adlı şiiri okumasıyla devam etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ilçede düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

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