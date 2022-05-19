İşaret dili ile tiyatro Ordu’da ORMEK’te eğitim gören kursiyerler, işitme engelliler için tiyatro ve müzikli gösteri sundu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (ORMEK) Uygulamalı Tiyatro ve Türk İşaret Dili Kurslarına katılan kursiyerler, tiyatroyu ve sevilen şarkıları işaret diliyle birleştirerek işitme engellilerin ve diğer vatandaşların izleyebileceği bir gösteri hazırladı.

ORMEK vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Toplumun her kesimine yönelik eğitimler veren ORMEK, açtığı kurslarla vatandaşlara meslek ve sanat eğitimi imkânı sunarken birçok alanda da kendilerini geliştirmelerine rehberlik ediyor.



En anlamlı gösteri

Birçok grupta eğitimler veren ORMEK’lerde yıl sonu etkinlikleri ile hem kursiyerler hem de eğitmenler başarılı çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda 20212022 eğitimöğretim yılının ardından yıl sonu etkinliklerini sürdüren Ünye ORMEK Kurs Merkezi çok özel bir etkinliği imza attı.

Ünye Adnan Menderes Ticaret Meslek Lisesi Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Uygulamalı Tiyatro ve Türk İşaret Dili Kurslarına katılan kursiyerler “Misafirliğin Bütçesi” ve “Köylü Hatice” isimli iki oyunu ve aynı zamanda birçok şarkıyı işaret dilini kullanarak yorumladı. ORMEK Kursiyerlerinin yanı sıra işitme engelli bireyler ve ailelerin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik, engelli bireylerin yanı sıra programa katılanlara da unutulmaz bir akşam yaşattı.



ORMEK’in müzik kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurs Merkezi Ünye Şubesi kursiyerleri tarafından yıl sonu müzik dinletisi programı da düzenlendi. Programda eğitmenler ve 7’den 70’e tüm kursiyerler tarafından yerli ve yabancı müziklerden oluşan şarkılar seslendirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen müzik dinleti programı katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

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