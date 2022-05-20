Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Hafızoğlu oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen Fatsa Muhtarlar Derneği Genel Kurulu’nda, Gölköy Mahallesi Muhtarı Abdullah Hafızoğlu Başkan olarak seçildi.
Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı’nda gerçekleşen genel kurula muhtarlar ve davetliler katılırken, 2 adayın listesinin yarıştı. Seçimlerde, Gölköy Mahallesi Muhtarı Abdullah Hafızoğlu geçerli 68 oyun 35’ini alarak, Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanlığı’na seçildi, diğer aday Naci Kızılkaya ise 33 oy aldı.
Başkan seçilen Gölköy Mahallesi Muhtarı Abdullah Hafızoğlu, “Birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz. Güzel ve demokrasi ortamında bir seçim gerçekleştirdik. Fatsa muhtarları seçimi kazandı. Derneğimize sahip çıkacağız ve faaliyetlerimizi devam ettireceğiz her anlamda. Seçimler Fatsa ve bölge halkımızı hayırlı olsun” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.