Ünye'de Gençlik ve Bahar Festivali başladı

Ordu'da Ünye Belediyesi tarafından başlatılan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Magnefest Gençlik ve Bahar Festivali renkli etkinliklerle başladı.

Ünye manyetik kumundan ilham alınarak Magnafest ismi verilen ve sahildeki kum üzerinde organize edilecek festival öncesinde gündüz çeşitli sportif etkinlikler organize edildi. "Ünye'yi Pedallıyoruz" sloganıyla bisikletini alan Karadeniz sahiline koştu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ak Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, sivil toplum kuruluşları yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılım gösterdiği "Ünye'yi pedallıyoruz" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda bisiklet ve motosiklet sevenlerin katılımıyla başlayan etkinlikler tüm şehri sardı ve kentin sokaklarında tur atan bisikletliler bahar havası verdi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da gençlerle birlikte Ünye sokaklarında bisikletiyle tur attı.

"Ünye'yi Pedallıyoruz" etkinliğinde konuşan Başkan Tavlı, bu gibi etkinliklerin şehre renk kattığını ve ilk defa düzenlenen magnefest gençlik ve bahar festivali ile kentin tanıtımına da katkı sunacaklarını belirtti.

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