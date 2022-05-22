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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

DHA

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü


Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde geri manevra sırasında devrilen traktörün altında kalan sürücü Kenan Yavuz (54), hayatını kaybetti. 
Kaza, sabah saatkerinde ilçeye bağlı Meşebükü Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Yavuz'un kullandığı 55 RA 643 plakalı traktör, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2022-05-22 18:53:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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