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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye'de MAGNEFEST coşkusu

İHA

Ünye'de MAGNEFEST coşkusu

Ünye Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali Türkiye’nin tek manyetik kumuna sahip Ünye sahilinde gerçekleştirildi. Yerel sanatçılar ve çeşitli etkinliklerle doyasıya yaşanan iki günlük festivalle yaza 'merhaba' denildi.
Manyetik kumsalları ile Türkiye’de bu açıdan tek olan Ünye’de bu yıl farklı bir organizasyona imza atıldı. 2122 Mayıs tarihlerinde Ünye İskele mevkisindeki kumsal alanında farklı bir festival gerçekleştirildi. Festivale çevre ilçelerden ve illerden binlerce kişi katıldı.

Bisiklet tutkunları Ünye’yi pedalladı
MAGNEFEST’in ilk organizasyonu “Ünye’yi Pedallıyoruz” etkinliği oldu. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve protokolün de katıldığı “Ünye’yi Pedallıyoruz” etkinliğinde genç yaşlı, kadın erkek onlarca bisiklet tutkunu Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Trafik ekipleri ve Ünye Motorsporları Derneği üyelerinin eşlik ettiği bisikletliler meydanotogar güzergâhında pedal çevirerek “Sağlıklı Yaşam ve Yeşi Bir Dünya İçin Pedal Çeviriyoruz” mesajı verdiler. Ünye Belediyesi bisiklet turuna katılan vatandaşlar arasından çekilişle 1 kişiye festivalde bisiklet hediye etti. Bisikletin sahibi Muhammet Fırat Kılıçarslan adlı genç oldu. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı talihli gence bisikleti festival alanında takdim etti.
Bisiklet turunun ardından Hasanbaba mevkiinden başlayan festival korteji ise festivalin yapılacağı alanda sona erdi.
Ünye Belediyesi’nin kentin manyetik kumsalına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali’nde manyetik kum üstünde çıplak ayakla yürüyüş gerçekleştirildi. İlçe protokolü ve turizm sektörünün de katıldığı yürüyüşte manyetik kumun özellikleri anlatıldı.

Manyetik kum üstünde voleybol turnuvası
MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali kapsamında gerçekleştirilen bir diğer etkinlik ise manyetik kum üstünde voleybol turnuvası oldu. Festival boyunca süren turnuvada dereceye giren takımlara madalyaları verildi. Turnuvanın şampiyonu Ünye İmam Hatip Lisesi, ikincisi Halk Eğitim Merkezi, Üçüncüsü ise Gençlik Merkezi takımları oldu. Dereceye giren takımlara madalyalarını Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Garnizon Komutanı Yarbay Bünyamin Dönmez, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay birlikte verdi.
Festival boyunca organizasyon alanında birbirinden renkli etkinlikler de gerçekleştirildi. İki gün boyunca konserlerden önce tekvando gösterileri, çuval yarışları, halat çekme yarışları ve karaoke partileri düzenlendi. Etkinliklerde vatandaşlar keyif dolu saatler geçirdi.
MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali’nde iki gün süren konserler yaza damga vurdu. Sercan Aytepe ve Olcay Öztürk’ün ilk gün sahne aldığı festivalde ikinci gün Evrim Yılmaz sahne aldı. Sanatçılar kumsalı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

“Minderini Kap Gel” konsepti dikkat çekti
Farklı bir atmosferde ve samimi bir ortamda gerçekleşen MAGNEFEST’in bir diğer teması ise “Minderini Kap Gel” mottosu oldu. Manyetik kumsalda 2 gün boyunca gerçekleştirilen festivalde vatandaşlar, minder, kilim, kamp sandalyesi gibi oturma araçlarını beraberlerinde getirdi. Konser boyunca keyifli dakikalar geçiren vatandaşlar yeni temayı da beğendiklerini ifade etti.

Başkan Tavlı: “Geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz”
Festival boyunca gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, konsere katılan sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti. Başkan Tavlı, “2 yıldan bu yana Koronavirüs Pandemisi nedeni ile bir araya gelememiştik. Çok şükür etkisini artık kaybetmesi ile yeniden birlikte olduğumuz günlere kavuştuk. Ünye’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile farklı bir etkinliğe imza atmak istedik. Hava muhalefeti nedeniyle festivalimizi hafta sonuna aldık. Ünye’mizin manyetik kumsallarını da içine kattığımız bir festivali güzel bir organizasyonla gerçekleştirdik. Bölgenin en farklı festivali olan MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivalimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu festivalimizi bundan sonra da gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

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