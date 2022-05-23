Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı

İHA

Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ve Ordu Valiliği iş birliğinde düzenlenen Okul Sporları Şampiyonası, Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı.
Altınordu Durugöl’de yapılan şampiyonanın startını Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ile Ordu Valisi Vali Tuncay Sonel verdi. İki gün sürecek müsabakalara katılan gençlere başarı dileğinde bulundu.
Ordu’nun Karadeniz’in en güzel illerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Vali Tuncay Sonel, “Ordu'nun Dereleri Aksa Yukarı Aksa’ adlı türküsü var. Türkülere konu olmuş Ordu’nun güzelim derelerinde rafting yapalım istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkıları ile Türkiye Rafting Federasyonu Başkanımız ve ekibiyle sadece Ordu’da değil, ülkemizin her köşesinde rafting adına çok güzel faaliyetler yapılıyor” dedi.
“Ülkemizin her köşesinde kıymetli gençlerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı’ya çok teşekkür ediyorum” diyen Vali Sonel,”Ordu’da istedik ki okul sporları yarışması yapalım. Öğrenme süreci ile başlayan faaliyetler, daha sonra Melet Irmağı’nda turizm amaçlı olarak devam edecektir” şeklinde konuştu ve sporun aynı zamanda birlik, beraberlik, kardeşlik demek olduğuna bir kez daha vurgu yaptı.
Türkiye Rafting Federasyonunca düzenlenen Okul Sporları Şampiyonası kapsamında Türkiye’nin değişik illerinden genç sporcuların Ordu’ya geldiğini belirten Vali Sonel, “Sporcularımız kendi illerine döndüğünde Ordu’muzu anlatacaklar. Burada bulundukları sürece bu manada raftingi önemsiyoruz. Yapılan çalışmalarda da Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı Başkanımızın çok büyük emekleri bulunuyor. Yapılan çalışmalar bunun göstergesi. Büyükşehir Belediyemizle birlikte güzel bir birlikteliğimiz var. Su sporlarında, raftingde biz de varız diyeceğiz” diye konuştu.

"Ordu'da rafting yapılabilir"
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise konuşmasında, Ordu’nun Karadeniz’de çok iyi bir lokasyona sahip olduğunu kaydederek, ”İki şey çok kıymetli. Birincisi, okul sporlarında durgun sularda çocuklarımızı yetiştiriyoruz. İkincisi ise turizm amaçlı spor. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile çok önemli bir proje. 600 milyar dolarlık dev spor turizm ekonomisi var. Ordu’muz havası, doğası, nehirleri ile çok önemli lokasyon. Karadeniz’in geçiş noktası” dedi.
Vali Tuncay Sonel’in, Türkiye Rafting Federasyonunda Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu da hatırlatan Fikret Yardımcı, “Valimiz, Tunceli Valiliği döneminde Munzur’da muhteşem rafting heyecanı yaşatmıştı. Tunceli’deki bu altyapımızı çok yavaş yavaş bu hale getirmiştik. Şimdi aynı modeli Ordu’da yapmaya çalışıyoruz. Önce okul sporları, sonra Türkiye şampiyonası, belki Melet Irmağı’nda uluslararası organizasyonda sportif turizmde Ordu’da diyeceğiz” şeklinde konuştu.
Vali Tuncay Sonel’i, sporun ve sporcunun dostu olarak gördüğünü ve her organizasyonda her zaman federasyonun yanında olduğunu ifade eden Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, “Bu çok kıymetlidir. Talep varsa arz çok güzel oluşuyor. Türkiye’de raftinge baktığınız zaman Doğu ve Güneydoğu’da rafting sporu ile terörü yenme, batı bölgelerinde turizmde para kazanma, Orta ve Doğu Karadeniz’de önde gelen spor turizmidir. Ülkemizin değişik illerindeyiz. Sporda dostluk kardeşlik mantığını rafting sporuyla işleyebiliyoruz” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Vali Sonel, Tunceli ile hasret giderdi
Vali Tuncay Sonel, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ve Ordu Valiliği iş birliğinde düzenlenen Okul Sporları Şampiyonası, Gençler Grup Müsabakalarına katıldığı programda bir sürprizle karşılaştı. Tunceli Valiliği görevi sırasında vatandaşlarla kurduğu sıcak diyalogları unutmayan Tunceli’den gelen genç sporcular, “Valim sizleri çok özledik. Bizlere göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve desteği asla unutmadık. Unutmayacağız” diyerek, Vali Sonel’e sarılarak duygularını dile getirdiler. Genç sporcuların Vali Tuncay Sonel ile olan diyaloğunda duygusal anlar yaşandı.
Karşılaştığı sürpriz karşısında duygulanan Vali Sonel, genç sporcuları Ordu’da görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, gençler aracılığıyla Tunceli’ye selamlarını iletti.
İki gün sürecek müsabakalarda, 19 takım, 110 sporcu, 7 teknik ekip yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı
Karadeniz’in yeni cazibe merkezi Asarkaya Kent Ormanı
YEREL HABERLER Karadeniz’in yeni cazibe merkezi Asarkaya Kent Ormanı
Ünye'de MAGNEFEST coşkusu
YEREL HABERLER Ünye'de MAGNEFEST coşkusu
Ordu Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ordu Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
Öğrencilerden tarihi gezi
YEREL HABERLER Öğrencilerden tarihi gezi
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını ...
Ordu’nun en yüksek tepesine tırmandılar Ordu’nun en yüksek zirvesi olan ve kayak tesisi yapılabilir raporu verilen 2730 rakımlı Göndeliç Tepesi turizme değer katacak
YEREL HABERLER Ordu’nun en yüksek tepesine tırmandılar Ordu’nun en ...
Ordulu genç yazar çıkardığı ilk kitabıyla “Yeniden” dedi
YEREL HABERLER Ordulu genç yazar çıkardığı ilk kitabıyla “Yeniden” ...
Ünye'de Gençlik ve Bahar Festivali başladı
YEREL HABERLER Ünye'de Gençlik ve Bahar Festivali başladı
Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı
Selülit oluşumuna karşı beslenme önerileri Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk: “Selülitten korunmak için somon, ceviz ve badem tüketilebilir”
YEREL HABERLER Selülit oluşumuna karşı beslenme önerileri Beslenme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.