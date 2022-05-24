Avrupa´da ilk yapay kalp naklini yapan Dr. Dilek Gürsoy´dan 'stres' uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa´da ilk yapay kalp naklini yapan Dr. Dilek Gürsoy´dan 'stres' uyarısı

DHA

Avrupa´da ilk yapay kalp naklini yapan Dr. Dilek Gürsoy´dan 'stres' uyarısı


Ahmet BAYRAK/ ORDU, (DHA)AVRUPA´da 10 yıl önce ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren kadın cerrah olarak tarihe geçen Dr. Dilek Gürsoy, memleketi Ordu'ya geldi. Son yıllarda artan kalp hastalıklarına ilişkin stresten uzak kalınması gerektiğini belirten Dr. Gürsoy, "Gündelik hayatta strese fazla önlem alamıyoruz. Ona kızıyoruz, buna kızıyoruz, üzülüyoruz; gerek yok. Sağlık en önemlisi. Ona göre hareket etmeliyiz" dedi.
Avrupa´da 10 yıl önce ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren kadın cerrah olarak tarihe geçip, 2019'da Almanya´da 'yılın hekimi' seçilen Dr. Dilek Gürsoy, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretler için memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesine geldi. Katıldığı kitap fuarını gezen Dr. Dilek Gürsoy, `Buradayım Çünkü İyiyim´ adlı kitabını da bazı kitapseverler için imzaladı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Dr. Gürsoy, son yıllarda artan kalp hastalıklarıyla ilgili uyarılarda bulundu, stresten uzak kalınması gerektiğini vurguladı. 
Kendisinin de kalp hastalığına yakalanmamak için yaşamında çeşitli kurallar koyduğunu belirten Dr. Gürsoy, "Stresten, negatif insanlardan ve ortamlardan çok uzağım. Bence en önemli bu. Yememiz içmemiz, risk faktörleri var tabi ki bunları artık herkes biliyor ve buna karşı da önlemini alıyor ama gündelik hayatta strese fazla önlem alamıyoruz. Ona kızıyoruz, buna kızıyoruz, üzülüyoruz; gerek yok böyle işlere. Sağlık en önemlisi. Ona göre hareket etmeliyiz" dedi.
`SADECE HASTA ODAKLI ÇALIŞMAMIZ LAZIM´
Yeni nesil doktor ve doktor adaylarına da tavsiyelerde bulunan Dr. Gürsoy, "2012 yılında bir kadın olarak ilk defa tam yapay kalp ameliyatını yapmışım, Avrupa´da haberim yoktu. Bunlar benim için önemli değil zaten. Amaç; her doktor gibi iyi bir doktor olup, hastaları kurtarmak. Öyle ümit ediyorum çünkü bizim egomuzu tatmin etmek için bir şeyler yapmamamız lazım. Sadece hasta odaklı çalışmamız lazım" diye konuştu.
Koronavirüs salgınına değinerek aşının önemine vurgu yapan Dr. Gürsoy, "Aşıları vurulmamız gerekiyor. Aşı vurulunca bu ağır hasta vaka sayıları da daha da çok azılıyor. O yüzden bunun bir çaresi var. Çareyi kullanmak, ona odaklanmak lazım ve her şeye de o kadar da karamsar bakmak lazım değil. Yani bunların kuralları da var. Hijyene dikkat etme kuralları var. Bunu sadece korktuğumuz anlarda değil de kendimizi rahat ettirdiğimiz her zaman yapmak zorundayız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK
2022-05-24 09:53:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı
YEREL HABERLER Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı
Ordu’da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı
Karadeniz’in yeni cazibe merkezi Asarkaya Kent Ormanı
YEREL HABERLER Karadeniz’in yeni cazibe merkezi Asarkaya Kent Ormanı
Ünye'de MAGNEFEST coşkusu
YEREL HABERLER Ünye'de MAGNEFEST coşkusu
Ordu Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ordu Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
Öğrencilerden tarihi gezi
YEREL HABERLER Öğrencilerden tarihi gezi
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını ...
Ordu’nun en yüksek tepesine tırmandılar Ordu’nun en yüksek zirvesi olan ve kayak tesisi yapılabilir raporu verilen 2730 rakımlı Göndeliç Tepesi turizme değer katacak
YEREL HABERLER Ordu’nun en yüksek tepesine tırmandılar Ordu’nun en ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.