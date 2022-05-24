40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi

İHA

40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi

Ordu’da uzun yıllar toplum sorunu haline gelen, sık sık protesto gösterilerinin yaşandığı, halk ile güvenlik güçlerinin zaman zaman karşıya karşıya geldiği çöp sıkıntısını çözmek için göreve gelir gelmez kolları sıvayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yarım asırlık bir soruna neşter vurdu. Fatsa, Ünye ve Perşembe ilçelerindeki çöp sorununu tek hamlede çözen Güler’in ikinci hamlesi ise çöpten elektrik üretmek oldu.
Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde bulunan vahşi çöp depolama alanları ile vatandaşların yıllarca çilesini çektiği çöp meselesi Başkan Güler sayesinde son buldu. Çok değil göreve başladıktan 3 ay sonra bu soruna son vermek için ilk hamlesini yaparak vahşi çöp depolama alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Güler, görüntü kirliliğinin bütün ağırlığı ve çirkinliğini barındıran bu alanlardan dolayı utandığı ifade ederek bu manzaraların ortadan kaldırılacağı vaadini vermişti.

Yakınından geçilemeyen alanlar doğaya geri kazandırıldı
İncelemelerinin hemen ardından 3 ilçenin de merkeze yakın mesafesinde bulunan ve vatandaşları oldukça rahatsız eden çevre sorununa dur demek için ekipleri talimatlandıran Başkan Güler, çöp depolama alanlarını kapattırarak neredeyse yarım asırdır çile olan çöp sorununa noktayı koydu. Yıllarca her türlü çirkinliği ile yakınından dahi geçilemeyen vahşi çöp depolama alanları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla tekrar doğanın bir parçası haline getirildi.

Şimdi çöpten elektrik üretiliyor
Uzun yıllardır bulunan çöp sorununu sıkı bir çalışma ile çözen Başkan Güler, ikinci bir hamle olarak da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çıkardığı Yenilebilir Enerji Yasasını şehirde uygulayarak yaptı. Bu kapsamda çalışmaları başlatan Başkan Güler, Çaybaşı ilçesinde bulunan İlküvez Katı Atık Çöp Depolama Tesisinde çöpten elektrik üretimini başlattı. Belediyelerin baş ağrısı olan çöp sorununu çözen ve çöpü elektriğe çevirerek gelir kaynağı haline getiren Güler, birçok belediyeye örnek oldu.

Çıkarttığı yasa ile enerji tesisi kurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çıkardığı yasayı Ordu için hizmette kullanmaktan büyük gurur duyduğunu ve Ordu’nun çöp sorununu kökten çözdüğünü ifade eden Başkan Güler, “Vahşi çöplükleri kapattık ve İlküvez’deki tesise yönlendirdik. Böylelikle çöpten elektrik enerjisi üretir duruma geldik. Ordu’muz böylelikle çok modern bir tesise kavuşmuş oldu. Benim için de işin mutlu tarafı bakanlığım dönemimde çıkarmış olduğum yenilebilir enerji yasasını belediye başkanlığını yaptığım şehrime hizmette kullanmak oldu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı Anne ve oğlu kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı Anne ve oğlu ...
Avrupa´da ilk yapay kalp naklini yapan Dr. Dilek Gürsoy´dan 'stres' uyarısı
YEREL HABERLER Avrupa´da ilk yapay kalp naklini yapan Dr. Dilek ...
Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı
YEREL HABERLER Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı
Ordu’da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı
Karadeniz’in yeni cazibe merkezi Asarkaya Kent Ormanı
YEREL HABERLER Karadeniz’in yeni cazibe merkezi Asarkaya Kent Ormanı
Ünye'de MAGNEFEST coşkusu
YEREL HABERLER Ünye'de MAGNEFEST coşkusu
Ordu Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ordu Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
Öğrencilerden tarihi gezi
YEREL HABERLER Öğrencilerden tarihi gezi
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını ...
Ordu’nun en yüksek tepesine tırmandılar Ordu’nun en yüksek zirvesi olan ve kayak tesisi yapılabilir raporu verilen 2730 rakımlı Göndeliç Tepesi turizme değer katacak
YEREL HABERLER Ordu’nun en yüksek tepesine tırmandılar Ordu’nun en ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.