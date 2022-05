Paris ışıltısı gençleştiriyor Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz: “Paris ışıltısı ile 5 ila 10 yaş daha genç görünmek mümkün”

Yüze ışıltı vererek canlılık katan, 59 vitamin ve mineralden oluşan mezoterapi yöntemlerinden Paris ışıltısı hakkında bilgilendirmede bulunan Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, “İşlemi gerçekleştirenler için adeta bir sanat eseri etkisi oluşturan bu işlem ile yaşınızdan 5 ila 10 yıl daha genç görünebilirsiniz” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, halk arasında Paris ışıltısı olarak bilinen gençlik aşısı işlemi hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Ekiz, Paris ışıltısının yaşlanma karşıtı (antiaging) tedavi için uygulanan, yüz ve boyun bölgesinde canlandırılmış ve kaliteli bir cilde sahip olmayı hedefleyen ameliyatsız mezoterapi yöntemlerinden biri olduğunu söyledi.



Her yaş grubunda uygulanabilir

Paris ışıltısının her yaş grubunda, tüm cilt tiplerine, her mevsim uygulanabileceğini söyleyen Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Paris ışıltısı, antiaging yani yaşlanma karşıtı tedavi için uygulanan, yüz ve boyun bölgesinde canlandırılmış ve kaliteli bir cilde sahip olmayı hedefleyen ameliyatsız mezoterapi yöntemlerinden biridir. Uzman doktorlar tarafından yapılan bu işlem sonrası fibroblast aktivitesinin artırılması hedeflenir. Yüz, boyun, dekolte ve göz altı bölgelerine uygulanabilir. Herhangi bir estetik müdahale ile kombine yapılabilmektedir. Her yaş grubunda, tüm cilt tiplerine, her mevsim uygulanabilmektedir” diye konuştu.



İçeriğinde 59 aktif madde bulunuyor

Paris ışıltısının içeriğinde hyalüronik asit, glutatyon, vitaminler, nükleik asitler, koenzim, amino asit, 12 vitamin (vitamin A, B1, B2, B3, B6,B8, B9,C, E, B12 gibi) dâhil olmak üzere, 59 aktif madde bulunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özlem Ekiz, bu maddelerin cilde etkilerini şöyle anlattı:

“Yorgun ve elastikiyetini kaybetmiş ciltte kırışıklıkların görünümünü azaltır. Cildin canlılığını ve parlaklığını artırır. Cilde yoğun nem vererek daha pürüzsüz, daha ışıltılı bir cilt görünümü sağlar. Cildin kolajenini uyarmak, lekeleri yumuşatmak ve gözenekleri kapatmak için uygun bir yöntemdir.”



İşlem 15 ila 20 dakika sürebilir

İşleme başlamadan önce lokal anestezik krem sürüldüğünü dile getiren Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Çok ince uçlu iğneler ve özel aplikatörler kullanılarak ağrısız, acısız olarak yaklaşık 15 ila 20 dakikada işlem tamamlanmaktadır. İdeal uygulama şekli, 15 gün arayla 3 seans ve 30 gün arayla 2 seanslık uygulamadır. Bu şekildeki uygulamayla cildin canlılığının ve ışıltısının arttığı, yaşlanma belirtisi olan kırışıklıkların azaldığı görülmüştür” şeklinde konuştu.



Yılda 2 kez tekrarlanmalı

Paris ışıltısının cilde yoğun nem vererek, pürüzsüz ve daha parlak bir görünüm kazandırdığını ifade eden Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Bu yöntem, yıpranmış ve elastik yapısını kaybetmiş ciltlerde bu görünümü hafifletmek, ince kırışıklıkları düzeltmek, cildin canlılığını ve parlaklığını artırmak için kullanılır. Paris ışıltısı güneş ışınlarına bağlı ultraviyole hasarını da onarabilmektedir. Hücresel yaşlanmayı da geri çevirebilen iyi bir tedavi şeklidir. 5 seanstan sonra kanıtlanmış sonuçlar sağlamaktadır ve elde edilen sonuçları görmek için yılda 2 kez uygulamayı tekrarlamak gerekmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.

