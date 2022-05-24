Geleceğin sağlıkçıları projelerini sergiledi

Ordu’nun Ünye ilçesi Çakırtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sağlık üzerine 16 projelik bilim fuarının açılışı gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı nedeniyle Ünye Çakırtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan 16 öğretmen ve 150 öğrencinin görev aldığı bilim fuarı sergisinde geleceğin sağlıkçıları tarafından keşfedilen projeler düzenlenen açılışla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışında konuşan Ünye Çakırtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tuncar Öztürk, “TÜBİTAK 4006 öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sene boyunca çalışmış oldukları projelerden meydana gelen bir etkinliktir. Öğrencilerimiz yaparak ve dokunarak öğreniyorlar. Güzel bir proje oldu. 16 projemiz, 16 öğretmenimiz ve 150 öğrencilerimiz projelerimizi hayata geçirdi. TEKNOFEST’e gelecek sene projelerimizi daha derinlikli yaparak girmeyi düşünüyoruz. Burada öğrencilerimiz yaptıkları projelerle kendilerini ifade edebiliyorlar. Dahası öğrendiklerini aktarabiliyor ve iletişimlerini daha sağlam yapabiliyorlar” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, okul müdürleri ve öğretmenler sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı. Sergide bazı projelerin gelecek yıl TEKNOFEST’e gönderileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.