“İnşaat sektörüne can verecek kredi çalışmaları başlayacak” İnşaat sektörünün temsilcileri bir araya geldi

Ordu’nun Ünye Ticaret ve Sanayi Odası(ÜTSO) Başkanı İrfan Akar, "Şu an hükümetimizin çalıştığı 0,99 faizli kredi gündeme alındı. Önümüzde ilerleyen zamanlarda bankalar bu konu üzerinde sektöre can vermesi açısından gerekli çalışmalara başlayacaktır” dedi.

ÜTSO tarafından düzenlenen programda inşaat sektörünün temsilcileri bir araya geldi. Sektörün temsilcilerini bir araya toplayan İrfan Akar, inşaat sektörüyle alakalı bankaların belirli düzenlemelerle kredi sağlayacaklarını vurguladı. Akar, “Bugün buraya gelmemizin sebebi daha önce arkadaşlarımızla birlikte planladığımız bir kahvaltı programı düzenledik. Burada amacımız sektör olarak arkadaşlarımızla bir araya gelmemizdir. Bugünkü firmalarımızda Ünye’nin veya bölgemizin fındıktan sonra en büyük katma değer sağlayan firmalar olmasıdır. Kendileri Ünye için çok büyük bir değerdir. Bu anlamda arkadaşlarımızla bir araya gelerek kaynaşma sağlamaya çalıştık. Burada 8 ve 10. gruplarda bulunan sektördeki arkadaşlarımızla buluştuk. Hepsiyle bir arada olmak için daha iyi bir şekilde bir araya getirmeye çalıştık. Yine sektör muhatapları olması nedeniyle şu an hükümetimizin çalıştığı 0,99 faizli kredi gündeme alındı. Önümüzde ilerleyen zamanlarda bankalar bu konu üzerinde sektöre can vermesi açısından gerekli çalışmalara başlayacaktır” diye konuştu.

