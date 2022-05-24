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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü

İHA

Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü

Ordu Fatsa Belediyesi tarafından TürkJapon iş birliği ile 1 milyon TL hibe desteği ile istihdam garantili kalifiye ara eleman yetiştirmek amacıyla kurulan Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret eden Japon Diplomat Akifumi Doma, 100 kişinin istihdam edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Japon Diplomat Akifumi Doma, Japon hükümetinin 1 milyon TL finansman hibe desteği ile kurulan Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret etmek üzere Fatsa’ya geldi. Akifumi Doma, önce Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akifumi Doma, Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi’ni Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan ile birlikte gezdi. Ziyaretlere, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı, İŞKUR İlçe Müdürü Mehmet Cem Kuru ve proje koordinatörü Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Nacak da eşlik etti. Japon Diplomat Akifumi Doma, Halk Eğitim Merkezi binasında bulunan Mesleki Eğitim Merkezinde proje koordinatörü Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Nacak’tan bilgiler aldı.

"Fabrikalardan istihdam talebi gelmesinden çok mutluyuz"
Japon Diplomat Akifumi Doma ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada, “Bugün Japonya Büyükelçiliği yerel projelere hibe desteği sağlanan Fatsa'da kadınlara yönelik mesleki eğitim atölyesi sağlanması projesi kapsamında tamamlama ziyareti gerçekleştirdik. Fatsa Belediyesine bu kurslar için yaklaşık 1 milyon TL hibe desteği sağlanmıştı. Bu hibe desteği ile mesleki eğitim merkezindeki makineler ve diğer ekipmanlar temin edilmiştir. Bugüne kadar verilen kurslar kapsamında kursları tamamlayan 100 kişinin istihdam edildiğini öğrendim bu beni çok mutlu etti yine çevredeki fabrikalardan ve normal kişilerden taleplerin gelmesi beni çok mutlu etti. Bu kurslar kapsamında önümüzdeki süreçte de ilgili merkezin daha verimli kullanılması ve pek çok kişiye fayda sağlamasını temenni ederim" dedi.

İstihdam hedefimiz yıl sonuna kadar 300 kişi
Fatsa’nın son 15 yılda sanayi alanında çok büyük bir atılım yaptığını söyleyen proje koordinatörü Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Nacak, “Karadeniz Bölgesi’nde tekstil alanında bir kümelenme oluşturuldu. Burada, yaklaşık 8 bin 500 işçi tekstil alanında faaliyet gösteriyor. Organize Sanayi Bölgesindeki firmalarımızı ziyaret ettiğimizde kalifiye elaman eksikliğini görmüştük. Fatsa’mız hinterlandındaki diğer ilçelerle birlikte yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı bir coğrafyaya sahip. Burada kalifiye personel ihtiyacını karşılamak için ne yapabiliriz diye düşündük. Japon hükümeti konsolosluğunun yerel yönetimleri hibe programı kapsamında bir proje hazırladık. Yaklaşık 1 milyon TL hibe almaya hak kazandık. Bizim projemiz Türkiye'de 780 başvuru arasından desteklenen 10 projeden bir tanesiydi. Bu kapsamda Japonlarla birlikte ilçemizde böyle bir atölye kurduk ve şu ana kadar 100 kişi bu atölye sayesinde eğitimlerini alarak Organize Sanayi Bölgesinde vatandaşlarımızı istihdam etmeye başardık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 300 işçi istihdamı gerçekleşecek” diye konuştu.

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