Atık malzemelerden tertemiz dünya inşa ettiler

Ordu'nun Ünye ilçesinde Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, atık malzemelerden hazırladıkları bilimsel projeleri fuarda sergilediler.

Ünye Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesinde 16 öğretmenin danışmanlık yaptığı 77 öğrenci 9 tasarım, 8 inceleme, 8 araştırma projesi hazırladı. “Akıllı Ev, Minyatür Dünya, Hadi Sabun Yapalım, Bize Kolay Gelsin, Tesla Küresi, Ayrımsal Damıtma Deneyi, Sıcak SuSoğuk Su’dan Elektriğe” gibi projeler bilim fuarında tanıtıldı.

Bilim fuarının açılış kurdelesi Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muammer Öztürk ve eğitim camiasının tanınan isimleri tarafından kesildi. Fuara katılanlar öğrencilerin hazırladıkları hayatı kolaylaştıran ve dikkat çeken projeleri tek tek ziyaret ederek başarılı genç bilim adamlarından bilgiler aldılar.

Fizik Öğretmeni Ali Hakan Acarsoy ve öğrenciler Aytaç Ramazan Değirmen, Erdal Erdim, Kerem Güdek ve Samet Agay tarafından hazırlanan “Minyatür Dünya” projesi fuarın dikkat çeken projelerinden biri oldu. “Sürdürülebilir Kalkınma” teması ile hazırlanan projede doğadaki atık malzemeler toplandı ve bir yıllık çalışma ile çeşitli ev aksesuarları, yöresel ürünler, hediyelik eşyalar ve ekonomik katkısı olan faydalı ürünler elde edildi. Bu projede elde edilen ürünler bilim fuarı sergi salonunda tanıtıldı. Eski köy evlerinden denizdeki takaya kadar, Titanic gemisinin minyatürüne kadar birçok eser burada misafirlerini ağırladı.



“Atıktan minyatür dünya ile farkındalık oluşturmak istedik”

Proje Danışmanı / Fizik Öğretmeni Ali Hakan Acarsoy, atık malzemelerden oluşan ve faydayı gözeten bir dünya inşa ettiklerini söylediği projeyi değerlendirdi. Acarsoy, her atığın çöp olmadığı farkındalığını anlatmak üzere böyle bir çalışmanın hayat bulduğunu sözlerine ekledi ve şu detayları açıkladı:

“Yaklaşık 1 senedir bu proje üzerinde çalışıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte severek bu işin üzerinde durduk ve topladığımız atık malzemeleri sanata dönüştürmeye çalıştık. Sünger, karton, teller, kapaklar gibi atık olarak gördüğümüz malzemeleri minyatür haline getirmeye gayret gösterdik. Hangi malzemeyi nerede kullanacağımızı düşünmek, bunu hobi olarak yaşamak güzel oldu. Bir kapağa baktığımızda, kozalağa baktığımızda bundan neler yapabiliriz diye düşünmek heyecanlı bir süreç yaşattı bize. Farkındalık oluşturmak istedik aslında. Atıktan bir dünya oluşturduk diyebiliriz. Doğada geri dönüşümü mümkün olan her parçayı değerlendirerek yeniden kullanabileceğimiz eşya ve aksesuarlar üretmiş olduk. Bu vesile ile her atığın çöp olmadığını bir kere daha göstermiş olduk.”



Lise Müdürü Öztürk’ten teşekkür

Lise Müdürü Muammer Öztürk, öğretmen ve öğrencilerle birlikte önemli çalışmalara imza atan okulun her daim geleceği kodlayan bir hedef ile eğitim öğretim yoluna devam edeceğini aktardı. Öztürk, bilim fuarına katılan misafirleriyle birlikte öğrencileri tebrik etti.

