Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Gürsoy’a açık davet Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa'da yapay bir kalbi yerleştiren ilk kadın hekim olan Ordulu Kalp Cerrahı Dilek Gürsoy’a “Bazı önemli ameliyatlar için Ordu’ya gelirseniz gerekli şartları oluştururuz” dedi. Dr. Gürsoy, teklife olumlu baktığını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Gürsoy’a açık davet Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa'da yapay bir kalbi yerleştiren ilk kadın hekim olan Ordulu Kalp Cerrahı Dilek Gürsoy’a “Bazı önemli ameliyatlar için Ordu’ya gelirseniz gerekli şartları oluştururuz” dedi. Dr. Gürsoy, teklife olumlu baktığını açıkladı

İHA

Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Gürsoy’a açık davet Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa'da yapay bir kalbi yerleştiren ilk kadın hekim olan Ordulu Kalp Cerrahı Dilek Gürsoy’a “Bazı önemli ameliyatlar için Ordu’ya gelirseniz gerekli şartları oluştururuz” dedi. Dr. Gürsoy, teklife olumlu baktığını açıkladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa'da yapay bir kalbi yerleştiren ilk kadın doktor olma başarısından dolayı 18 Kasım 2019'da Almanya tarafından “2019 Yılın Hekimi” ödülüne layık görülen Ordulu Kalp Cerrahı Dilek Gürsoy’a bazı önemli ameliyatlarını Ordu’da yapması çağrısında bulundu.
Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Dilek Gürsoy, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti. Gürsoy’a açık davette bulunan Başkan Güler, “Türkiye’de de tıp iyi bir noktaya gidiyor. Havaalanımız var. Eğer Ordu’da bir şey yapmak isterseniz size gereken fiziki şartları oluştururuz. Ordu’yu sağlıkta da öne çıkarabiliriz. 3 ayda bir gelerek önemli ameliyatları siz yapabilirsiniz” dedi.
Başkan Güler konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye’de de tıp iyi bir noktaya gidiyor. Havaalanımız var. Eğer Ordu’da bir şey yapmak isterseniz size gereken fiziki şartları oluştururuz. Ordu fındıkta öne çıktığı gibi bu anlamda da öne çıkabilir. Dünyanın en iyi fındığı burada. Fındıktan yapılan dünyanın en iyi dondurmasını buraya getirmeye çalışıyorum. Böyle güzel bir yer kolay kolay bulunmaz. Bu anlamda bir köprü oluşturabiliriz. Ayda bir olmasa bile 3 ayda bir gelerek bazı önemli ameliyatları burada yapabilirsiniz. Ben Ordu’yu bilim merkezi haline getirmek istiyorum. Onun için Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu diye bir slogan ortaya attık. Düşünme kısmı zayıftı onu oluşturduk. Şimdi üretmeye başladık. Şimdi yarışma rekabet zamanı.”

“Türkiye için biz her zaman varız”
Türkiye için her zaman hazır olduğunu söyleyen Dr. Dilek Gürsoy Başkan Güler’in teklifine sıcak baktı. Gürsoy yaptığı çalışmalara da dikkat çekerek, şu sözlere yer verdi:
“Cumhurbaşkanımız da Türkiye’de bir şeyler yapmam için teklifte bulundular. Türkiye için biz her zaman varız. 10 yıldır yeni nesil yapay kalp araştırması içerisindeyim. Bütün yeni nesil yapay kalpler elimden geçiyor. İsveç, Fransız ve Almanlar pompasını cerrah olarak hem hayvan denemelerinde hem de insan denemelerinde ben yerleştiriyorum. Şimdi hayvan denemesinde olan pompaları ilk defa insana benim takmamı istiyorlar. Tecrübeliyim pompayı anatomik ve fizyolojik şekilde mühendislerle birlikte geliştiriyorum. İsveç ile yoğun çalışma içerisindeyiz. Ayın 1’inde bir ameliyatımız var. Koyuna yapay kalp takıyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerine koçluk yapıyorum. Avrupa’da koçluk programları çok yaygın. Burada da büyük yangı uyandıracağını hissediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atık malzemelerden tertemiz dünya inşa ettiler
YEREL HABERLER Atık malzemelerden tertemiz dünya inşa ettiler
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
YEREL HABERLER Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
“İnşaat sektörüne can verecek kredi çalışmaları başlayacak” İnşaat sektörünün temsilcileri bir araya geldi
YEREL HABERLER “İnşaat sektörüne can verecek kredi çalışmaları ...
Hastane yolunda kaza; anne- oğul öldü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hastane yolunda kaza; anne- oğul öldü, 2 yaralı
Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havaalanında 6 milyon yolcuya hizmet
YEREL HABERLER Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havaalanında 6 ...
Geleceğin sağlıkçıları projelerini sergiledi
YEREL HABERLER Geleceğin sağlıkçıları projelerini sergiledi
40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi
YEREL HABERLER 40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi
Paris ışıltısı gençleştiriyor Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz: “Paris ışıltısı ile 5 ila 10 yaş daha genç görünmek mümkün”
YEREL HABERLER Paris ışıltısı gençleştiriyor Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. ...
Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı Anne ve oğlu kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı Anne ve oğlu ...
Avrupa´da ilk yapay kalp naklini yapan Dr. Dilek Gürsoy´dan 'stres' uyarısı
YEREL HABERLER Avrupa´da ilk yapay kalp naklini yapan Dr. Dilek ...
Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı
YEREL HABERLER Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı
Ordu’da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı
Karadeniz’in yeni cazibe merkezi Asarkaya Kent Ormanı
YEREL HABERLER Karadeniz’in yeni cazibe merkezi Asarkaya Kent Ormanı
Ünye'de MAGNEFEST coşkusu
YEREL HABERLER Ünye'de MAGNEFEST coşkusu
Ordu Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ordu Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
Öğrencilerden tarihi gezi
YEREL HABERLER Öğrencilerden tarihi gezi
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını ...
Ordu’nun en yüksek tepesine tırmandılar Ordu’nun en yüksek zirvesi olan ve kayak tesisi yapılabilir raporu verilen 2730 rakımlı Göndeliç Tepesi turizme değer katacak
YEREL HABERLER Ordu’nun en yüksek tepesine tırmandılar Ordu’nun en ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.