Başkan Tavlı: “Ünye Kalesi yılsonuna hazır olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tavlı: “Ünye Kalesi yılsonuna hazır olacak”

İHA

Başkan Tavlı: “Ünye Kalesi yılsonuna hazır olacak”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 2 bin 500 yıllık tarihe sahip Ünye Kalesi’nde çalışmaların devam eden çalışmaları yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi.
Ünye’nin tarihine yönelik çalışmaları sürdüren Ünye Belediyesi, Türkiye’nin en eski tarihi yapılarından biri olan Ünye Kale’sinde başlattığı çalışmalarda önemli yol kat etti. Kalenin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarda dehliz temizlenmiş ve dehlize raylı sistemle iniş için proje hazırlanmıştı. Kalenin dehlizlerine giden yol güzergahında da yürüyüş platformu kurulma çalışmalarının ihale sürecine gelindiği açıklanmıştı. Devam eden çalışmaları değerlendiren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, herhangi bir problemin olmadığını, yılsonuna kadar kalenin ziyaretçilere açılması için çalıştıklarını söyledi.
“Ciddi gayretler içerisindeyiz”
Kaledeki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Kale ile ilgili ciddi gayretler içindeyiz. Prosedürler biraz zamanımızı alıyor ama bu kötü bir şey değil. Değerlerin korunması açısından prosedürlerin doğru bir şekilde işletilmesinin önemli. Çünkü bugün elimizde bulunan tarihi değerlerin korunmasına vesile oluyor. Kaledeki çalışmaları bir an önce tamamlayarak turizme kazandırılması için heyecanla çalışıyoruz. İnşallah bu yılsonuna kadar bitirmeyi ve yetiştirmeyi planlıyoruz. Kaledeki çalışmalarda ekonomik anlamda hiçbir sıkıntımız yok. Turizme kazandırılmasında ciddi anlamda destek veren Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel’e teşekkür ediyorum. Onların destek ve katkılarıyla Ünye’mizde tarihi destinasyonlar içinde en önemlilerinden biri olacak olan Ünye Kale’mizdeki çalışmaları tamamlayarak turizme kazandırmış olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Akdoğan: “Öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alması gayret ediyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Akdoğan: “Öğrencilerimizin en iyi şekilde ...
Ordu’da lise öğrencilerinin mesleki eğitim fuarı açıldı
YEREL HABERLER Ordu’da lise öğrencilerinin mesleki eğitim fuarı ...
Kadın girişimcilerden yöresel ürün pazarı
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerden yöresel ürün pazarı
Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Gürsoy’a açık davet Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa'da yapay bir kalbi yerleştiren ilk kadın hekim olan Ordulu Kalp Cerrahı Dilek Gürsoy’a “Bazı önemli ameliyatlar için Ordu’ya gelirseniz gerekli şartları oluştururuz” dedi. Dr. Gürsoy, teklife olumlu baktığını açıkladı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Gürsoy’a açık davet Ordu ...
Atık malzemelerden tertemiz dünya inşa ettiler
YEREL HABERLER Atık malzemelerden tertemiz dünya inşa ettiler
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
YEREL HABERLER Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
“İnşaat sektörüne can verecek kredi çalışmaları başlayacak” İnşaat sektörünün temsilcileri bir araya geldi
YEREL HABERLER “İnşaat sektörüne can verecek kredi çalışmaları ...
Hastane yolunda kaza; anne- oğul öldü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hastane yolunda kaza; anne- oğul öldü, 2 yaralı
Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havaalanında 6 milyon yolcuya hizmet
YEREL HABERLER Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havaalanında 6 ...
Geleceğin sağlıkçıları projelerini sergiledi
YEREL HABERLER Geleceğin sağlıkçıları projelerini sergiledi
40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi
YEREL HABERLER 40 yıllık çileyi 3 yılda bitirdi
Paris ışıltısı gençleştiriyor Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz: “Paris ışıltısı ile 5 ila 10 yaş daha genç görünmek mümkün”
YEREL HABERLER Paris ışıltısı gençleştiriyor Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. ...
Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı Anne ve oğlu kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı Anne ve oğlu ...
Avrupa´da ilk yapay kalp naklini yapan Dr. Dilek Gürsoy´dan 'stres' uyarısı
YEREL HABERLER Avrupa´da ilk yapay kalp naklini yapan Dr. Dilek ...
Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı
YEREL HABERLER Rafting Gençler Grup Müsabakaları Ordu’da başladı
Ordu’da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı
Karadeniz’in yeni cazibe merkezi Asarkaya Kent Ormanı
YEREL HABERLER Karadeniz’in yeni cazibe merkezi Asarkaya Kent Ormanı
Ünye'de MAGNEFEST coşkusu
YEREL HABERLER Ünye'de MAGNEFEST coşkusu
Ordu Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ordu Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
Öğrencilerden tarihi gezi
YEREL HABERLER Öğrencilerden tarihi gezi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.