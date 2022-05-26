Dernek tarafından başlatılan kampanya ile öğrencilere 10 bin kitap dağıtıldı

İstanbul Çaybaşılılar Derneği (İSTÇAYDER) yönetimi, başlattığı kitap kampanyası çerçevesinde bir araya getirdiği 10 bin adet kitabı Ordu’nun Çaybaşı ve civar ilçelerindeki okullarda eğitim gören öğrencilere ulaştırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 2022 yılı için Türkiye genelinde düzenlediği kampanyaya destek hedefiyle gerçekleştirilen çalışma, aynı zamanda İstanbul’dan Ordu’ya uzanan bir edebiyat yolculuğuna vesile oldu. İstanbul’da yaşayan Çaybaşılı vatandaşlar toplanan 10 bin kitabı yaklaşık 900 kilometre uzaklıktaki Ordu’nun Çaybaşı ve civar ilçelerinde bulunan okullara teslim ettiler.

İSTÇAYDER Başkanı Adem Yıldırım, kampanyaya yönelik olarak yaptığı değerlendirmede gurbet ile sıla arasında edebiyat bağı kurduklarını söyledi. Gönül bağının her zaman var olduğunu aktaran Yıldırım, edebiyattan sanata, spora ve müziğe kadar her alanda memleketteki öğrencilerin yanında olduklarının altını çizdi. Yıldırım, “Dernek yönetimi olarak beş aydır tüm enerjimizi ve vaktimizi bu kampanya için harcadık, yoğun ve titiz bir çalışma yürüttük. Bu emeğin karşılığında da kitapları okullarımıza teslim ve okulları ziyaret için 232425 Mayıs tarihlerine ziyaret programlarımızı ayarladık. Yöremiz okullarına ilk defa bu sayıda ve düzeyde bir bağışı gerçekleştirdik. Bunu dernek yönetimimizin emeği, kitapsever dostlarımızın destekleriyle tamamlamanın, bu birlikteliğin bizi çok mutlu ettiğini belirtmek istiyorum. Bize bu çalışmada kitap bağışı ile destek olan, nakliye desteği sağlayan, güzel temennilerini ve tebriklerini paylaşan herkese dernek yönetimi adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kitap bağış kampanyasına dernek yönetimi ve üyelerinin yanı sıra yazarlar, mahalle muhtarları, öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti.

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