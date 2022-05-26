Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (6)

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ORDU´DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında gözaltı kararı olan 10 şüpheliden 9´u yakalandı. Baskın anları polis kamerasına yansıyan operasyon kapsamındaki aramalarda da çok sayıda ruhsatsız tabanca, mermi ve bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmanın sürdüğü bildirildi. Mustafa KIRLAK/ ORDU,(DHA)-

DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-05-26 18:20:38



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