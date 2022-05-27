Ordu’da faili meçhul kablo hırsızlığını jandarma aydınlattı

Ordu’da 2021 ve 2022 yılları içerisinde çeşitli tarihlerde meydana gelen 10 faili meçhul haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayları aydınlatıldı. 3 kişinin yakalandığı olayda 2 kişi tutuklandı.

Gölköy ilçesinin Düzyayla, Çetilli, Karahasan, Çatak, Aydoğan, Güzelyurt mahallelerinde ve Akkuş ilçesi Damyeri Mahallesi'nde 2021 ve 2022 yılları içerisinde çeşitli tarihlerde meydana gelen 10 faili meçhul haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayları aydınlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme (OYİT) ve Gölköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çok yönlü olarak yapılan araştırma sonunda hırsızlık olaylarını U.U., Ö.A. ve B.A. isimli şahısların işlediği tespit edildi.

Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan arama neticesinde bakır kablo, kablo kesmeye yarayan testere, demir kesme makası ve direk tırmanma aparatı olan suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan ve mahkemeye çıkarılan U.U. ve Ö.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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