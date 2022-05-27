Koyun sürüsünü klarnet çalarak yaylaya çıkardı



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da, çoban Cafer Başköy, küçükbaş sürüsünü akrabasının çaldığı klarnetle yaylaya çıkardı. Sürünün yolcuğuna dair görüntüler, sosyal medyada ilgi topladı.

Doğu Karadeniz'de havaların ısınmasıyla yayla sezonu da açıldı. Ordu'da sahilden sürüleriyle yola çıkan çoban ve besiciler, 4-5 gün süren yolculuğun ardından yaylalara ulaştı. Altınordu ilçesinde çobanlık yapan Cafer Başköy de akrabası Çağatay Başköy ve küçükbaş sürüsüyle yaylaya göç için sabah erken saatte yola koyuldu. Çambaşı Yaylası'na, sürü, Çağatay Başköy'ün çaldığı klarnet eşliğinde çıkarıldı. Başköy'ün klarnetle 'Hekimoğlu' türküsünü sürüye dinlettiği anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntü paylaşıldığı sosyal medyada da ilgi çekti.

Cafer Başköy, yolculukla ilgili, "Yolda bir farklılık olması için akrabam olan Çağatay Başköy'den klarnet çalmasını istedim. Yolda yürüdüğümüz sırada o da klarnet çaldı. Kimisi der ki koyuna kaval daha çok yakışır. Karadeniz'imizin doğası çok güzel olduğu için klarnet de yakıştı. Yayla yolcuğu da bir başka oldu. Yolculuğumuz bu şekilde renkli geçti" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-05-27 16:17:41



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