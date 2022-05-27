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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yöresel lezzetler ilk kez bu festivalde buluştu

İHA

Yöresel lezzetler ilk kez bu festivalde buluştu

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Karadeniz Bölgesi’ne ait yöresel ürünlerin markalaşması ve gastronomi turizmi adına gerçekleştirilen 'Ünye Ot ve Doğal Lezzetler Festivali’nin birincisi düzenlendi. Karadeniz Bölgesi genelinde lezzet ve damak tatlarının bir arada olması, üretim, yerel ve doğal lezzetlerinin buluşturulduğu festival Ünye’de ilk düzenlendi.
Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ünye Ziraat Odası öncülüğünde gerçekleşen bu yıl 2728 ve 29 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenen 'Ot ve Doğal Lezzetler Festivali' başladı. Festival, 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.
Programda konuşan Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Ünye’nin ot çeşitliliği konusunda zengin bir bölgeye hakim olduğunu söyledi. Festivalin önemine değinen Sarıkahraman, "Belediye başkanımız bize bu festivalden bahsedince çok heyecanlandık. Ünye, yenilebilir ot çeşitliliği açısından çok zengindir. 2 binin üzerinde yenilebilir otu olan kıymetli bir yerdir. Bunlarla ekonomiye katkı değer bu festivallerle sağlanabilmektedir" dedi.

“Doğal lezzetlerimiz ile turizme katkı sağlıyoruz”
Turizmi geliştirmek adına ellerinden geleni yaptıklarını belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Ünye turizm açısında çok önemli bir yere sahiptir. Ünye’yi ziyaret edenler adına yöredeki tüm turizmi ilgilendiren destinasyonları harekete geçirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Tarihi ve doğal mekanlarımızı turizmin hizmetine sokmak için çalıştık. Bu çerçevede ilimizdeki doğal lezzetleri tanıtmak amacıyla 2020 yılında festival düzenlemek istedik. Maalesef pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz festivali bugün hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ilki gerçekleştirildiğimiz festivalimizde ilerleyen zamanlarda eksikliklerimizi de tamamlayarak devam etmek istiyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ferda Yıldırım, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk festival alanında bulunan yöresel sergiyi gezdi.

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